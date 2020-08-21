自5月份以来，人民币对美元持续升值，目前人民币对美元汇率已经升到7个月高位，恢复到新冠疫情之前的水平。三个月内美元兑离岸人民币汇率升值达4%，由高位7.18一路跌至当前的6.89附近。

人民币兑美元升值实际上与美元在全球范围内的贬值存在直接的相关性。基本面的主要原因有一下几个方面。

第一，美联储货币量化宽松引发美元供应过剩而大幅贬值。为抵御新冠疫情防疫措施对本国经济的打击，美联储3月末将基准利率调低到近0的水平，并实行空前规模的资产购买计划，向市场注入流动资金，倒至美元需求由之前的吃紧到过剩，直接打压美元对一篮子货币大幅贬值。并催生风险资产包括股市、大宗商品以及商品货币的走高。侧面鼓励人民币对美元升值；

第二， 美国经济受到新冠疫情拖累，美债收益率下滑，引发对美元的投资信心疲弱。美国新冠疫情至今仍未得到有效控制，虽然自5月份以来的经济数据呈现持续反弹，但投资信心仍然受到疫情影响。昨日公布的美国申请救济金人数再次超过1百万人口，引发美元的进一步走跌。而中国在有效控制疫情后，自3月份以来的各项经济数据实现弹性反弹，是人民币兑美元升值的经济因素。中美之间的摩擦也未能阻止人民币多头；

第三，欧央行在5月份实行大规模的新冠紧急援助资金计划后，欧元对美元开始大幅升值，对美元形成了进一步的打压，侧面支持人民币对美元的升值。今晚将公布的欧盟区各国8月份制造业与服务也PMI将可能对欧元走强形成进一步鼓励。

第四，技术形态上美元兑人民币浮现潜在双顶走势，美元对人民币将面临进一步的技术性回撤压力，近期将可能进一步测试6.82附近的支持位置具体可以见以下技术分析。

技术分析

美元/离岸人民币– 周线图

周线图中看，美元兑离岸人民币分别于2019年9月份与今年3-5月份在7.2左右建立潜在双顶的筑顶形态，从各均线走势来看，上行压力仍然较大。则潜在的颈线部位将未进一步下行的目标，具体的价格为6.82附近（斐波那契回荡线50.0%），如果突破则可能再次回到2019年3月份的低点6.68左右位置（回荡线61.80%）。

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