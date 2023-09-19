美元指数的强势还能持续多久？

在上周四欧洲央行加息25个基点后，由于其偏鸽的政策声明，结合当下欧元区疲软的经济水平，导致美元指数再次来到105之上，在经历了后续两个交易日的小幅调整后，美元指数目前仍处于105之上的水平。



美元指数的短期走势通常取决于货币政策预期，而其长期走势取决于美国与非美国家实体经济的对比情况。通常情况下，当美国经济显著强于其他地区则促使资本流入美国，体现在汇率的强劲。



在政策预期方面，美元指数在6月曾出现快速的下跌并跌破100关口，即主要原因在于美国迅速下降的通胀水平，促使美联储在6月出现了暂停加息，而欧洲由于通胀仍居高位，欧洲央行通过强硬的加息姿态促使货币主动升值，货币政策预期的分化促使美元指数走软。然而在进入7月之后，由于欧元区国家的数据迅速恶化，导致欧洲央行内部出现明显分歧，在加息步调上不统一。而相比之下，美国数据虽然也出现走软，例如连续下调劳动力市场数据，下修第二季度GDP增速，但整体基本面好于欧洲，并且美联储也暗示市场之后仍存在一定的加息空间，取决于数据，市场仍然预期年内可能存在一次加息的措施。促使美元指数再次走强。





美元指数 —— 日线图

来源：Tradingview, CMC Markets（9月19日）

除此之外，我们通过观察油价能发现，原油价格自7月以来与美元指数保持着高度的正相关性。7月原油走高的主要因素在于产油国的减产以及季节性高峰期带来的供应趋紧。美国是除OPEC地区之外的最大产油国，并且石油以美元计价。这意味着原油价格大幅上涨促使美元需求上行。而决定油价的后续走势或为四季度的经济下行压力带来的需求放缓，这或意味着美元指数的拐点。





WTI原油（黄线） vs 美元指数（蓝线）

来源：Tradingview, CMC Markets（9月19日）

从当下时间节点来考虑，9月暂停加息为大概率事件，11月加息与否有待商榷（大概率为本轮加息周期结束的时候）。这意味着美元指数当下处于冲顶的阶段，年内的高点可能在9 – 10月出现。而加速见顶则意味着后续数据的进一步下行，例如就业数据，消费支出，PMI，贸易数据等。



而从中期来看，由于其优于欧洲国家的经济数据以及科技方面的领先（人工智能）可能促使本土投资仍具有吸引力。这意味着我们可能在今年难以看到根本性的反转趋势，除非美国经济在高利率环境下坚持的时间低于市场的预期，早于其他地区更快的达到通胀目标，或者技术壁垒被打破，这或导致美元指数出现一定时间的持续贬值趋势，预计在2024年之后的某个时间段。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.