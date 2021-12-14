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买预期卖事实或将重现？美股或将在今晚出现拐点？

President of FED Jerome Powell

撰写者

CMC Markets

CMC Markets

14 Dec 2021, 22:40

于持续的供应链压力，旺盛的市场预期以及劳动力的短缺，原材料价格的上涨。企业的工业产出成本大幅增加，这也导致很多企业通过涨价将成本转嫁给消费者。从目前的PPI数据显示物价或在未来几个月持续维持在高位。
黄金、白银在数据公布后大幅下挫，现货黄金日内跌幅20美元，跌破1770整数关口，日内低点达1766.46美元/盎司，最终收于1774.22美元/盎司；现货白银跌破22美元关口，日内最低触及21.71美元/盎司，收于21.97美元/盎司。
美国三大股指齐齐收跌，纳指收跌0.98%，报15932.04点；道指收跌0.34%，报35568.61点；标普500指数跌0.73%，报4638.8点。

空头借PPI数据发力，此行为或将是对美联储议息会议的提前反应
此次的PPI数据、核心CPI数据全线超出市场的预期，这也给美联储在议息会议上宣布加速缩债提供了明显的指引，美联储将在周四（北京事件3：00，澳东事件6：00）公布利率决议，鲍威尔将在利率决议公布后半小时发布讲话。
此次利率会议大概率将如市场预期一般实行加速缩债，并在明年3月结束。这一预期目前已经借昨日的下跌进行充分消化。因此，如若鲍威尔如预期进行这项措施，美股或在买预期卖事实的情形下出现止跌反弹。
对于接下来美股行情的走势，投资者可参考上周美国CPI公布前的走势，CPI的数据在上周五公布，然而美股在周四出现下跌，提前对通胀数据的上涨做出反应，而在通胀数据公布后，由于数据符合市场预期，美国三大股指全线收阳。
因此，本次行情走势或将复制上周的走法，本周行情的拐点或将在今晚出现。而如若美联储鲍威尔没有如预期一般进行加速缩债，市场的流动性将得到保证，对于美股就是非常大的利好。
综上所述，投资者应当关注大跌而来所带来的机遇。道琼斯指数目前在35400-35500附近获得支撑，此处为先前的多空分水界限，因此投资者可关注此处是否进行止跌反弹。如若该处不幸被跌破，下方则关注35000。投资者可根据这两个区域进行梯度跟踪。

 

道琼斯工业指数 DJI—— 日线图
图片来源：CMC Markets

 


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