欧洲、英国股市的牛市是否结束了？

在经历了上周的连续下跌后，本周欧洲、英国股市普遍反弹，德国DAX40指数连续三天反弹，目前已基本收复了上周四的所有跌幅。

从下图的走势来看，德国DAX指数曾在上周一度跌破自今年4月以来形成的整理结构，指数在6月16日放量刷新历史高点后持续缩量下跌。从过去的三个交易日的表现来看，指数整体呈现缩量向上反弹，并没有看到大量的买方力量，因此这几次反弹可判定为空头的平仓。后续需关注能否站稳震荡区间的下轨并有明显买盘，若持续缩量或意味着进一步的下跌。





德国DAX40指数 —— 日线图

来源：Investing.com，CMC Markets（7月12日）

相较于德国指数，法国CAC40指数自今年4月21日创出新高后呈现持续的高位震荡态势，并且反弹高点不断向下平移。法国经济数据的持续走弱，例如二季度制造业和服务业持续下滑。并且国内出现暴乱，使指数面临较大的抛压。但在下方7060 – 7080遇到支撑，形成局部的双底结构。指数在过去的三个交易日缩量反弹，整体策略以高空为主。



法国CAC40指数 —— 日线图

来源：Investing.com，CMC Markets（7月12日）

欧洲斯托克50指数自今年4月以来整体呈现高位震荡形态，目前在4200附近获得一定支撑，但在上方4400遇到较强的阻力，目前的策略以高抛低吸为主。



欧洲斯托克50指数 —— 日线图

来源：Investing.com，CMC Markets（7月12日）

相较于欧洲主要指数，英国富时100自今年4月以来呈现震荡下跌趋势，其远高于欧美地区的通胀水平和再次的激进加息举措使英国的经济前景黯淡。英国富时100指数在过去的几个交易日跌破颈线位的支撑，在本周小幅缩量反弹，未能重回颈线位之上。若后续持续缩量或意味着进一步的下跌。



英国富时100指数—— 日线图

来源：Investing.com，CMC Markets（7月12日）



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.