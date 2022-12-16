今日市场展望：澳元兑美元或面临进一步回落风险，德国DAX40跌破顶部平台支撑。

澳元兑美元AUD/USD

澳联储在12月的利率会议上符合市场预期加息25个基点，现金利率水平已升至3.1%。这是澳联储自10月以来连续三次加息25个基点，其鸽派加息是为了在降低通胀与保护经济之间取得平衡。

由于其政策放缓步伐早于其他经济体例如欧洲、英国、新西兰、加拿大等，使澳元相较于欧元、英镑等整体走弱。受美联储放缓加息预期影响，澳元自10月以来呈现连续反弹趋势。然而随着加息落地和美联储强调更高的利率峰值后，澳元近期的涨势有所减弱。

澳元兑美元 AUD/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（12月16日）

• 图形上看，澳元兑美元在0.685附近遇到较强阻力，在多次挑战未果的情况下价格呈现回落之势头

• 结构上震荡向上势头暂未被破坏，关键的支撑在0.67附近。

• 日线级别MACD与RSI均呈现高位背离。

价格或面临进一步回落风险，若跌破0.67或进一步挑战0.653。

德国DAX40

欧洲央行在12月15日如市场预期加息50个基点，将基准利率提高至2.5%，随后欧洲央行行长拉加德发出明确的鹰派信号，由于看不到明显的通胀降温趋势，欧洲央行预计仍将保持稳定的速率继续加息，可能在接下来的两次会议上仍加息50个基点。

欧洲股市闻讯大跌，德国DAX40指数跌3.28%失守14000整数关口。德国2年期与10年期国债收益率进一步扩大超30个基点，创30年来最大倒挂幅度，德国经济衰退担忧情绪进一步升温。

德国11月总体CPI仍处于10%的高位，无明显缓和迹象。11月制造业PMI呈现进一步萎缩态势。录得46.2，前值为46.7。失业率小幅反弹至5.6%，失业率自今年5月开始呈现小幅上升态势。进出口同比双双超预期环比下滑（-3.7%/-0.6%）。

德国DAX40 —— 日线图

来源：CMC Markets（12月16日）

• 德指昨日受鹰派加息影响大幅下跌失守14000关口，图形上看跌破顶部震荡区间。

• 价格连续跌破5日、10日、30日均线，短周期均线呈现背离迹象。需进一步观察价格测试年线附近支撑。

• MACD指标形成死叉背离。

• 投资者可等待二次反弹确认阻力后再择机布局。



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