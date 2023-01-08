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一周展望：美国、中国12月CPI；中国12月进出口数据；摩根大通、花旗财报。

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

09 Jan 2023, 08:20

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

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本周重要经济事件和数据

 

美国12CPI —— 周四

 

美国总体CPI从去年6月份9.1%的峰值下降到11月份的7.1%。11月份通胀放缓速度快于预期，经济学家此前预计CPI将从10月份的7.7%降至7.3%，这提振了投资者的风险偏好。美联储在去年12月加息50个基点后，多名官员表示利率峰值在5%-5.25%是合适的，这意味着美联储或在今年的2，3月会议两次加息25个基点。而上周五的就业报告出现工资增速的超预期放缓，促使市场预计美联储在2月加息25个基点的概率升至约75%。

 

市场预期美国12月总体CPI同比增速将进一步放缓至6.6%，这将是去年1月以来的最低水平。核心CPI同比增速将放缓至5.7%

 

尽管加息放缓，但包括美联储鲍威尔在内的美联储官员坚称，利率仍需要大幅提高。尽管市场对这种说法仍持怀疑态度，但他们也在考虑这样一个事实：美联储宁可做得过多，也不愿做得太少。然而，如果美联储过度收紧货币政策，就有硬着陆的风险。周四的CPI数据将成为美联储下一步动作的重要依据。

 

中国12月进出口、CPI —— 周四、周五

 

从短期来看，虽然中国政府解除了零新增政策，但国内病例的大面积传播导致内需在短期仍难有提振。市场预期去年12月中国总体CPI同比增长1.8%，较11月的1.6%略有提升。12月PPI同比预期为-0.1%，前值为-1.3%。

 

放宽疫情防控政策短期内可能不会对贸易产生立竿见影的积极影响。相反，允许病毒自由传播的决定或给商业活动带来进一步的压力，而海外需求放缓也进一步抑制出口。市场预期出口同比下降12%，前值为8.7%；进口同比下降9.8%，前值为10.6。

 

 

摩根大通Q4财报 —— 周五

 

就股价表现而言，去年美国银行业表现不尽如人意。不断上升的生活成本促使银行在零售部门采取更加谨慎的战略，而随着并购活动趋于平静，金融市场的波动导致投行收入大幅下降。

 

10月，摩根大通股价跌至18个月低点，随后在去年晚些时候回升，但2023年即将到来的挑战使该行的前景变得黯淡。摩根大通第三季度营收为334.9亿美元，高于预期的323.5亿美元，每股利润为3.12美元，高于预期的2.91美元。投行业务和固定收益、外汇和大宗商品业务(FICC)的收入也超出预期，分别为17亿美元和45亿美元。股票市场收入不足23亿美元。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙在评论“稳健的业绩”时表示，该行希望能够在2023年初恢复股票回购。

 

第三季度业绩中另一个值得注意的项目是15.4亿美元的信贷损失拨备，远高于预期，表明摩根大通预见到了未来的麻烦。即将公布的第四季度业绩应该有助于澄清这些担忧是否成立。第四季度营收预计为342.58亿美元，净利润为94.47亿美元，EPS为3.12美元。

 

花旗银行Q4财报 —— 周四

 

尽管摩根大通第三季度表现不错，但花旗集团的业绩喜忧参半。业绩上的差异部分反映在两家银行的股价表现上，花旗股价去年下跌了近30%，而摩根大通的跌幅约为20%。

 

第三季度，花旗集团营收和利润均超出预期，营收185亿美元，每股利润1.63美元。然而，FICC销售和交易收入令人失望，为31亿美元，略低于预期。投行业务收入也令人失望，为6.31亿美元，远低于10.7亿美元的预期。

 

高于预期的整体收入主要是由于其消费者部门的改善。个人银行和财富管理收入增长至62亿美元，信用卡业务收入增长10%至23亿美元。信贷损失拨备为14亿美元，符合预期。市场预期第四季度营收为178.76亿美元，净利润为24.42亿美元，EPS为每股1.30美元。

 

美国银行Q4财报 —— 周三

 

由于投行部门业绩不佳，美国银行的股价在2022年下跌了约25%，该部门的收入连续两个季度低于预期，而该行的运营费用也高于预期，这可能促使管理层在未来几个季度制定成本节约措施。

 

第三季度营收为245亿美元。投行业务收入为11.7亿美元，与预期相符，而交易业务收入为41亿美元，超出预期。FICC收入增至25.7亿美元，股票交易收入总计15.7亿美元。信贷损失拨备增至8.98亿美元。

 

美国银行似乎正受益于加息环境。该行公布，其消费部门的收入高于预期，存款增长7%，贷款增长5%。支出也有所增加，增至153亿美元。第四季度贷款需求可能有所下降，因为抵押贷款利率上升拖累了房地产市场。市场预期第四季度营收为245.91亿美元，净利润为67.39亿美元，EPS为每股0.82美元。

 

 

 

以下是具体经济数据和事件：

 

周一：中国12月金融数据

           欧元区1月Sentix投资者信心指数

           欧元区11月失业率

 

周二：法国11月工业产出

           美国11月批发销售

           美联储主席鲍威尔、英国央行行长贝利、欧洲央行执行委员施纳贝尔参加瑞典央行举办的会议

           美联储主席鲍威尔参与关于央行的独立性的讨论

        

周三：美国至1月6日当周API、EIA原油库存

           EIA公布月度短期能源展望报告

          

周四：美国12月CPI

           中国12月CPI、PPI

           日本11月贸易帐

           2023年FOMC票委、费城联储主席哈克就美国经济前景发表讲话

           台积电Q4财报

          

周五：中国12月进出口数据

           韩国央行利率决议

           2025年FOMC票委、圣路易斯联储主席布拉德就美国经济和货币政策发表讲话

           摩根大通、花旗、富国银行、美国银行Q4财报

          

 

 

 

 

本周重要产品关注

 

标普500指数 SPX Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（1月8日）

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在美国12月工资增速超预期放缓后，标普500指数上涨至3900附近，投资者需观察价格能否有效突破该水平线阻力。若出现突破价格或进一步向上反弹至4000。

本周需观察通胀数据能否如市场预期一样进一步大幅降温。若不及预期价格或跌破盘整区进一步下行，若如同上个月一般降温超预期，价格或出现短暂的上涨并挑战4000。

从结构上看，标普500指数仍处于下行趋势中，美联储主席鲍威尔及其官员仍表明通胀仍然高的无法令人接受，鹰派的基调或难以使市场出现如同去年10-12月一般的强势行情。

 

 

现货黄金 XAU/USD  —— 日线图

来源：CMC Markets（1月8日）

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黄金当前价格仍处于强势的上涨趋势中，金价在上周四回落至1730附近后再度走强，周五盘中最高一度涨至1870，尾盘略有回落。投资者需观察价格能否突破重要的阻力了1870-1880区间，该价格为去年6月以来的高点。若不能突破，金价或再度陷入下行风险。

 

 

美元兑离岸人民币 USD/CNH —— 日线图

来源：CMC Markets（1月8日）

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美元兑离岸人民币在多次挑战7失败后出现连续下跌行情，价格在上周五加速下行，收盘于6.829。从当前水平来看，价格已经跌至去年5-8月的盘整区间支撑，日线级别处于超卖区域，因此短周期级别价格或在6.8上方迎来一定技术性支撑。

 

 

摩根大通 JPMorgan Chase —— 日线图

来源：CMC Markets（1月8日）

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摩根大通股价自去年10月12日的低点反弹约37%，价格在上周五走强再次来到去年11月30日的高点附近，上方的阻力区域在140-144。本周投资者将关注四季报报告能否如三季度一样表现亮眼，从市场的预期情况来看营收仍然保持着稳定的增长，但或已反映在近两个月的股价走势。而2023年黯淡的经济前景或对其业绩形成压力。因此，股价在当前水平的上行空间或将非常有限。


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