一周展望：美国11月CPI、美联储利率决议双双来袭！将如何引爆市场？

上周主要产品涨跌幅

来源：CMC Markets

点击查看大图

本周重要经济事件和数据

美国11月CPI —— 周二

美国10月份通胀放缓幅度超过预期，导致美元和债券收益率走低。截至10月份，美国总体CPI同比增长7.7%，低于市场预期的8%，而剔除食品和能源成本的核心CPI同比增长6.3%，低于市场预期的6.5%。

经济学家预计11月份整体CPI将小幅降至7.3%，核心CPI将降至6%。

在10月份CPI数据公布之前，多位美联储成员强调，仅凭单月数据并不能决定货币政策。然而，10月份通胀的缓解延续了自6月份整体CPI达到9.1%峰值以来的下降趋势。随着美国PPI也显示出见顶迹象，市场预计美联储将在周三放慢加息步伐。

美联储利率决议 —— 周四

美联储主席鲍威尔 11月30日在布鲁金斯学会的演讲中表示，美联储计划从12月开始放慢加息步伐，因此美联储将大概率将在周四会议上放缓加息至50个基点。在11月的会议上，美联储连续第四次加息75个基点，使联邦基金利率达到3.75%至4%的目标区间。

尽管11月平均时薪增幅回升至5.1%，表明工资上涨可能阻碍通胀像美联储希望的那样持续下降，但美联储似乎仍有能力放慢加息步伐。11月CPI数据将在美联储利率决定的前一天公布，该数据不太可能引导美联储放弃加息50个基点。但如果上月通胀继续缓解，市场可能预期1月份加息25个基点。

由于对政策滞后效应的担忧，以及经济增长正在放缓的迹象，2年期与10年期国债收益率在上周进一步扩大倒挂幅度，表明市场对美国未来的经济呈现悲观的态度。现在的问题是，当放缓加息这个预期兑现后，市场能否继续保持乐观促使股市进一步上行。

英国央行利率决议 —— 周四

上个月，英国银行将利率提高了75个基点，然后在新闻发布会上表达了对抵押贷款成本飙升前景的担忧。这一切背后的事实是，英国国债市场波动的影响，可能使他们对过于鹰派的态度更加谨慎。这似乎是很久以前的事了。11月的关键信息是，利率不太可能接近当时市场定价的水平，尽管市场仍预计利率将上升，而且英国经济可能面临为期两年的衰退。

鉴于疲软的货币会加大控制通胀的难度，而美元走软已大幅推高英镑，从最近的低点反弹了近20%，这将使英国央行控制物价的工作变得容易得多。与美国和欧盟不同，在英国，通胀接近短期峰值的迹象较少，尽管英国经济大幅放缓。市场预期英国央行在本周可能加息50个基点，将基准利率提高至3.5%。预期英国央行在发布指引将偏向鸽派，利率峰值可能在3.75%至4%之间。

欧洲央行利率决议 —— 周四

欧洲央行行长拉加德在过去的一周地暗示，通胀可能还没有见顶。但最近的数据已经可以看出通胀缓和的迹象。10月德国和意大利的PPI大幅下跌，而欧盟11月的CPI预览数据显示，整体CPI从10月10.6%的历史高点跌至10%。

鉴于欧元区经济在第四季度明显大幅放缓，市场预期欧洲央行更有可能将加息幅度从过去两次会议上的75个基点放缓至50个基点。

市场不太可能就加息超过50个基点达成足够大的共识，因为人们担心更激进的政策可能会引发更严重的衰退，尤其是在涉及到意大利等国的借款成本时。考虑到同样的担忧，也很难想象欧洲央行在2023年还能做多少。

英国11月CPI —— 周三

英国10月CPI从9月的10.1%上升至11.1%的主要驱动因素是能源价格上限的提高，这使得家庭账单上升了11.7%。随着牛奶、鸡蛋和奶酪等主要食品价格的大幅上涨，食品杂货价格上涨了16.5%。

英国的通胀与美国和欧盟形成鲜明对比，后者的消费者价格通胀已有所缓解。英国的年度生产者投入和产出价格自6月份以来一直在下降，尽管速度非常缓慢，10月份投入价格上涨了17.2%，这是自2月份以来的最低速度。10月份产出价格上涨14.8%，而核心价格增长仍保持在6.5%的历史高位。

市场需要看到这些价格的疲软，以及工资增长正在放缓的证据。截至9月份的三个月里，工资每年增长6%，几乎没有迹象表明这一点。职位空缺率仍处于较高水平，这意味着失业率在短期内不太可能飙升。

中国11月社会零售总额 —— 周四

最近的中国贸易数据反映出，在新冠肺炎病例激增和海外需求疲软的情况下，中国内外需呈现进一步疲软走势，以美元计价出口同比下降-8.7%，进口也呈现下降，下降了10.6%。而社会零售额也直观地反映出这种现象。10月份，社会零售总额同比下降-0.5%，这是自5月份以来的首次负增长，当时中国正处于上海疫情的封锁之中。11月的数据预计将进一步同比下降3.9%，而工业生产预期同比增长3.9%，前值为5%。

以下是具体经济数据和事件：

周一：英国10月三个月GDP

英国10月制造业产出

英国10月贸易帐

英国10月工业产出

中国11月M1、M2货币供应

周二：英国11月失业率

美国11月CPI

周三：英国11月CPI

欧元区11月工业产出

美国11月进出口物价指数

周四：美联储利率决议

英国央行利率决议

欧洲央行利率决议

澳大利亚11月失业率

中国11月社会消费品零售总额

中国11月规模以上工业增加值

瑞士央行利率决议

美国11月零售销售

美国11月工业产出

周五：欧元区12月制造业、服务业PMI初值c

英国12月制造业、服务业PMI初值

美国12月Markit制造业、服务业PMI初值

本周重要产品关注

标普500指数 SPX Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（12月11日）

点击查看大图

上周标普500指数呈现短期回落行情，本周市场在等待美国11月CPI和美联储利率决议。市场预期美国11月CPI将进一步回落，投资者需警惕实际公布数据与预期值的差异。而本周美联储大概率加息50个基点，投资者需观察鲍威尔在新闻发布会中的发言，在劳动力市场强劲的背景下鲍威尔发言或仍为鹰派，需警惕利好兑现，策略以逢高看空为主。MACD指标形成死叉背离。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 4小时图

来源：CMC Markets（12月11日）

点击查看大图

4小时级别原油价格呈现震荡下跌趋势，目前价格在70附近遇到一定支撑。4小时级别MACD指标出现金叉背离，价格在70附近或有一定的超卖修复空间。预计短期反弹目标75.5。

白银兑美元 XAG/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（12月11日）

点击查看大图

白银近期多头表现抢眼，周五续刷今年4月新高站稳23上方，但从整体级别来看，大级别下跌结构还没有突破，因此需观察价格能否突破趋势线阻力24-24.6附近。若失败价格或陷入回落风险。

美元兑离岸人民币 USD/CNH —— 日线图

来源：CMC Markets（12月11日）

点击查看大图

美元兑离岸人民币上周一跳空低开失守7后进行了低位盘整趋势，上升趋势线支撑在6.88-6.9附近。投资者需关注价格本周走向，若收复7或再次上行。若向下跌破短期盘整区间，价格或下探至趋势线支撑后反弹。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.