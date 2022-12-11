一周展望：美国11月CPI、美联储利率决议双双来袭！将如何引爆市场？

上周主要产品涨跌幅
来源：CMC Markets
本周重要经济事件和数据
美国11月CPI —— 周二
美国10月份通胀放缓幅度超过预期，导致美元和债券收益率走低。截至10月份，美国总体CPI同比增长7.7%，低于市场预期的8%，而剔除食品和能源成本的核心CPI同比增长6.3%，低于市场预期的6.5%。
经济学家预计11月份整体CPI将小幅降至7.3%，核心CPI将降至6%。
在10月份CPI数据公布之前，多位美联储成员强调，仅凭单月数据并不能决定货币政策。然而，10月份通胀的缓解延续了自6月份整体CPI达到9.1%峰值以来的下降趋势。随着美国PPI也显示出见顶迹象，市场预计美联储将在周三放慢加息步伐。
美联储利率决议 —— 周四
美联储主席鲍威尔 11月30日在布鲁金斯学会的演讲中表示，美联储计划从12月开始放慢加息步伐，因此美联储将大概率将在周四会议上放缓加息至50个基点。在11月的会议上，美联储连续第四次加息75个基点，使联邦基金利率达到3.75%至4%的目标区间。
尽管11月平均时薪增幅回升至5.1%，表明工资上涨可能阻碍通胀像美联储希望的那样持续下降，但美联储似乎仍有能力放慢加息步伐。11月CPI数据将在美联储利率决定的前一天公布，该数据不太可能引导美联储放弃加息50个基点。但如果上月通胀继续缓解，市场可能预期1月份加息25个基点。
由于对政策滞后效应的担忧，以及经济增长正在放缓的迹象，2年期与10年期国债收益率在上周进一步扩大倒挂幅度，表明市场对美国未来的经济呈现悲观的态度。现在的问题是，当放缓加息这个预期兑现后，市场能否继续保持乐观促使股市进一步上行。
英国央行利率决议 —— 周四
上个月，英国银行将利率提高了75个基点，然后在新闻发布会上表达了对抵押贷款成本飙升前景的担忧。这一切背后的事实是，英国国债市场波动的影响，可能使他们对过于鹰派的态度更加谨慎。这似乎是很久以前的事了。11月的关键信息是，利率不太可能接近当时市场定价的水平，尽管市场仍预计利率将上升，而且英国经济可能面临为期两年的衰退。
鉴于疲软的货币会加大控制通胀的难度，而美元走软已大幅推高英镑，从最近的低点反弹了近20%，这将使英国央行控制物价的工作变得容易得多。与美国和欧盟不同，在英国，通胀接近短期峰值的迹象较少，尽管英国经济大幅放缓。市场预期英国央行在本周可能加息50个基点，将基准利率提高至3.5%。预期英国央行在发布指引将偏向鸽派，利率峰值可能在3.75%至4%之间。
欧洲央行利率决议 —— 周四
欧洲央行行长拉加德在过去的一周地暗示，通胀可能还没有见顶。但最近的数据已经可以看出通胀缓和的迹象。10月德国和意大利的PPI大幅下跌，而欧盟11月的CPI预览数据显示，整体CPI从10月10.6%的历史高点跌至10%。
鉴于欧元区经济在第四季度明显大幅放缓，市场预期欧洲央行更有可能将加息幅度从过去两次会议上的75个基点放缓至50个基点。
市场不太可能就加息超过50个基点达成足够大的共识，因为人们担心更激进的政策可能会引发更严重的衰退，尤其是在涉及到意大利等国的借款成本时。考虑到同样的担忧，也很难想象欧洲央行在2023年还能做多少。
英国11月CPI —— 周三
英国10月CPI从9月的10.1%上升至11.1%的主要驱动因素是能源价格上限的提高，这使得家庭账单上升了11.7%。随着牛奶、鸡蛋和奶酪等主要食品价格的大幅上涨，食品杂货价格上涨了16.5%。
英国的通胀与美国和欧盟形成鲜明对比，后者的消费者价格通胀已有所缓解。英国的年度生产者投入和产出价格自6月份以来一直在下降，尽管速度非常缓慢，10月份投入价格上涨了17.2%，这是自2月份以来的最低速度。10月份产出价格上涨14.8%，而核心价格增长仍保持在6.5%的历史高位。
市场需要看到这些价格的疲软，以及工资增长正在放缓的证据。截至9月份的三个月里，工资每年增长6%，几乎没有迹象表明这一点。职位空缺率仍处于较高水平，这意味着失业率在短期内不太可能飙升。
中国11月社会零售总额 —— 周四
最近的中国贸易数据反映出，在新冠肺炎病例激增和海外需求疲软的情况下，中国内外需呈现进一步疲软走势，以美元计价出口同比下降-8.7%，进口也呈现下降，下降了10.6%。而社会零售额也直观地反映出这种现象。10月份，社会零售总额同比下降-0.5%，这是自5月份以来的首次负增长，当时中国正处于上海疫情的封锁之中。11月的数据预计将进一步同比下降3.9%，而工业生产预期同比增长3.9%，前值为5%。
以下是具体经济数据和事件：
周一：英国10月三个月GDP
英国10月制造业产出
英国10月贸易帐
英国10月工业产出
中国11月M1、M2货币供应
周二：英国11月失业率
美国11月CPI
周三：英国11月CPI
欧元区11月工业产出
美国11月进出口物价指数
周四：美联储利率决议
英国央行利率决议
欧洲央行利率决议
澳大利亚11月失业率
中国11月社会消费品零售总额
中国11月规模以上工业增加值
瑞士央行利率决议
美国11月零售销售
美国11月工业产出
周五：欧元区12月制造业、服务业PMI初值c
英国12月制造业、服务业PMI初值
美国12月Markit制造业、服务业PMI初值
本周重要产品关注
标普500指数 SPX Cash—— 日线图
来源：CMC Markets（12月11日）
上周标普500指数呈现短期回落行情，本周市场在等待美国11月CPI和美联储利率决议。市场预期美国11月CPI将进一步回落，投资者需警惕实际公布数据与预期值的差异。而本周美联储大概率加息50个基点，投资者需观察鲍威尔在新闻发布会中的发言，在劳动力市场强劲的背景下鲍威尔发言或仍为鹰派，需警惕利好兑现，策略以逢高看空为主。MACD指标形成死叉背离。
西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 4小时图
来源：CMC Markets（12月11日）
4小时级别原油价格呈现震荡下跌趋势，目前价格在70附近遇到一定支撑。4小时级别MACD指标出现金叉背离，价格在70附近或有一定的超卖修复空间。预计短期反弹目标75.5。
白银兑美元 XAG/USD —— 日线图来源：CMC Markets（12月11日）
白银近期多头表现抢眼，周五续刷今年4月新高站稳23上方，但从整体级别来看，大级别下跌结构还没有突破，因此需观察价格能否突破趋势线阻力24-24.6附近。若失败价格或陷入回落风险。
美元兑离岸人民币 USD/CNH —— 日线图
来源：CMC Markets（12月11日）
美元兑离岸人民币上周一跳空低开失守7后进行了低位盘整趋势，上升趋势线支撑在6.88-6.9附近。投资者需关注价格本周走向，若收复7或再次上行。若向下跌破短期盘整区间，价格或下探至趋势线支撑后反弹。
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