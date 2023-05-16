中字估到金字估，金融股能否重振旗鼓带领牛市反攻？

中国股市自3月以来，先后经历了AI概念的爆火以及后来的中字头国企估值重估推动了指数震荡上行。上周中字银行股放量上涨，其中中国银行、中信银行纷纷涨停，推动上证指数最高触及3418.95点，这是自去年7月以来的新高。

然而好景不长，在上周二中字银行股在冲高后均出现回落收阴，在随后的三个交易日均连续收阴，指数连续4日下跌。昨日上证指数早间开盘再度走低，但在午后受 “沪市金融业专题座谈会”将在本周三召开，讨论促进金融业估值提升的消息驱动一度拉升翻红。即“中字估”细化为“金字估”。受大陆股市的推动，内险股的反弹也帮助恒生指数一度重回20000点，日内最高触及20063点。

从目前来看，自3月以来整个市场基本都是概念驱动引来的指数上涨，并不是业绩驱动所带来的。从今日上午的盘面表现来看，指数走势不温不火，整体呈现缩量。银行、证券均冲高回落，保险表现疲软。

从下图看，上周金融板块放出的成交量远超于之前的均量，但随后缩量调整，昨日放量拉升后但今日仍呈现缩量，板块冲高回落。相似情况可参考去年6月放量冲高后，板块进入了下跌整理。

金融指数 —— 日线图来源：Tradingview, CMC Markets（5月16日）

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从上证指数的走势来看，在前几次冲高回落调整后，指数均在低位呈现逐步放量，并推升指数创高。此次连续回落后，目前呈现逐步缩量。指数在昨日放量反弹后，今日上午成交量明显不够，需观察下午能否出现进一步放量抬升，若下午仍维持缩量则意味着短期多头可能减弱。

上证指数 —— 日线图来源：Tradingview, CMC Markets（5月16日）

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因此，虽然指数在上周创出新高但并不能判断是全面的牛市，实际情况则是板块切换风格剧烈，资金前期集中在AI、半导体，随后切换至中字头国企，并没有出现板块普涨行情。是不是牛市是资金说了算，成交量若能再次放量则有望带动指数走高；反之，可能短期见顶。



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