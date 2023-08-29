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周末利好不断，周一高开低走，中国股市后市如何？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

29 Aug 2023, 15:15

8月27日，中国多部门联合出台了多项金融市场的利好政策，概括为以下四点：
 
  • 减半征收证券交易印花税。
  • 规范股份减持行为
  • 优化IPO、再融资监管安排
  • 下调融资保证金比例。
在一夜间，四项利好齐发，上证指数在周一开盘时跳空高开上涨了超5%，但该涨幅在盘中只维持了一分钟左右，随后一路向下，中间并没有出现丝毫的反弹，最终收盘仅1.13%。北向资金当日流出超80亿。
 
通过过往历史来看，降低印花税通常情况只能起到对大盘的短期止血作用，并不能根本上改变大盘走势，在过去的几次降低印花税时，大盘平均维持了1-2周的多头走势，但后市仍回归到下跌趋势中。如下图所示
 

上证指数 —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）

上证指数 —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）

上证指数 —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）
 
我们从下图可以看到，在政治局会议提出“活跃资本市场”的信号后，A股市场曾在7月下旬出现一波短暂的强势期，在7月25日放量拉升，并在后续的几个交易日持续放量，并突破了盘整区间。但行情在进入8月初后停滞不前，此时摩根士丹利下调中国股市评级，并在8月初的几个交易日出现放量盘整，说明上方做空力量强大，并最终在8月11日跌破了平台支撑区域。随着7月经济数据疲软加上外资看空，中国股市在8月连续下跌，在摩根士丹利上周再度下调中国股市评级后，中国官方这边也在周末出台了一系列政策来稳定市场信心。
 
从成交量的走势来看，我们能看出多头是在7月下旬在3200附近开始发起进攻，并在3300附近遭到抛压后持续下跌，并失守3200。由此我们可看出此处有着大量的此前进攻多头的套牢筹码。昨日大幅度高开后正好给了这些资金的解套机会，由此我们看到在高开低走的过程中并没有出现任何的多头抵抗，即外资卖，套牢盘筹码出清。

 
上证指数 —— 日线图
来源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）
 
而现在市场所担忧的点在于，“王炸”政策出台后都没有带动资本市场的持续上涨，后续基本不会再有更强有力的利好政策来推动市场。即我们目前已经看到了“政策底”，但“市场底”仍有待观察。或许只有后续强有力的经济数据才能说服资金看好中国股市，现阶段在数据方面不确定的情形下，可能会经历一定时间的磨底阶段。
 
周二上午盘面呈现回暖，从分时量能来看处于缩量拉升，较上个交易日明显缩量，没有看到大的买方意愿，意味着此处可能仍要经历一定的反复，短期走势或如同下图所示。 

上证指数 —— 1小时图
来源：Tradingview, CMC Markets（8月29日）


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