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一周展望：聚焦美联储议息决议

撰写者

Tina Teng

MARKET ANALYST

30 Jan 2023, 13:30

受美国财报季乐观情绪的影响和中国重新开放的提振，上周股市整体走高，纳斯达克指数表现优于全球市场。事实上，随着美国通胀降温，押注美联储提早进入拐点是推动新年牛市的主要宏观因素。因此，FOMC会议将成为关注焦点，以提供有关美联储政策路径的线索。欧洲央行和英国银行也将决定利率，在恶性通胀的情况下，两者都可能不得不维持 50 个基点的加息步伐。

最后一批有影响力的美国科技大公司财报，包括苹果、亚马逊、谷歌(Alphabet)和Meta Platforms，也将在给华尔街带来波动方面发挥关键作用。

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重点关注

 

纳斯达克触底反弹：科技股指数自 2020 年 1 月以来首次收于 200 日移动均线上方，表明成长股可能在未来一个月继续构建底部反转趋势。

特斯拉飙升：由于首席执行官埃隆马斯克将 2023 年的销售目标上调至 200 万辆，特斯拉股价本周上涨 30%，并在过去两个交易日飙升 23%。这家电动汽车制造商的每股收益和收入也超出了四季度财报预期。

美元企稳：美元指数近两周在关键支撑位101上方企稳，美元可能已经超卖，美债收益率止跌。美元近期有望反弹。

黄金涨势暂停：由于美元跌势暂停，黄金期货近两周持平。技术面看，贵金属与RSI呈背离熊形态，表明其上行动能可能耗尽。

原油回落：油市反弹乏力，WTI 期货再次回落至 80 美元/桶下方。尽管中国经济重启对油价 有一定的提升作用，但美国原油库存创下 16 个月新高，同时俄罗斯的供应似乎并未受到西方制裁的影响，使得需求前景蒙阴。

 

经济日历（1月30日-2月3日）

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