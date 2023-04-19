黄金是否能持续站稳2000上方？今年黄金是否会一路上涨？

现货黄金自上周五单日下跌近50美元失守2000关口，最低触及1981美元之后。在本周前两个交易日表现不温不火，目前仍围绕2000附近交投。

在过去几个交易日，美联储的一些官员例如美联储理事沃勒、圣路易斯联储主席布拉德等较为鹰派的发言促使美元指数近期止跌反弹，黄金承压在短期失去了上行动能。

市场上多数看多黄金的观点即为：1）应对未来衰退的需求；2）通胀目前仍居高位；3）地缘政治不稳定性；4）美联储很快将结束加息，并进入到降息空间。

全球央行在近一段时间大幅度增持黄金储备，因俄乌战争导致各国对美元信用的担忧，以及寻求外汇储备多元化从而降低对美元的过度依赖。央行增持黄金的首要目的是保证其资产的安全性和保值性，对资产的升值反而是次要目的。

而从当前的价格表现来看，黄金自去年11月的低点1600附近已经上涨超30%，今年累计上涨约12%。价格表现似乎已经对上述的看涨逻辑进行了反馈。

如果从长期来看，上述的看涨观点目前来看没有任何问题，但作为投资者而言需要对时间节点的把握足够精确，才能避免出现大起大落的现象。全球经济的衰退预期升温对黄金是利好，但从过往经验来看，在衰退期黄金也出现过遭受大幅度抛售的现象，例如2001年和2008年以及2020年的衰退期。

现货黄金 XAU/USD —— 2000 – 2002来源：CMC Markets



现货黄金 XAU/USD —— 2008 – 2009

来源：CMC Markets

现货黄金 XAU/USD —— 2020来源：CMC Markets

对于上述的4个观点，存在一定的变数。1）在衰退初期因避险需求或引发现金需求增多，资产被抛售意愿较大，美元指数通常会迎来一波短暂的快速拉升，从目前来看，美元作为世界货币的低位仍未被动摇，其流通性优于黄金；2）通胀或持续下行，黄金的阶段低点通常出现在通缩的时候，详见2002年，2008年，2015年，2020年，详见下图；3）俄乌局势和谈的可能性；4）加息结束至开始降息的间隔时间。

现货黄金 XAU/USD —— 2000 – 2023来源：CMC Markets

美国总体CPI同比来源：TradingEconomics

因此，黄金在现阶段突破挑战去年高点2070失败后，投资者在现阶段需谨慎观望。从下图可以看出，黄金现阶段仍是上涨趋势，但2048为上涨通道的上轨阻力区域，而通道下轨的第一支撑在1975-1980附近，若跌破该区域或进一步调整至1870附近。对于黄金而言，即使在上涨趋势中，出现深幅度的调整属于家常便饭。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图来源：CMC Markets（4月19日）

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