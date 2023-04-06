美国AI概念龙头C3.ai连续两天大幅下跌，是否到了逢低买入的时机？

人工智能软件供应商 C3.ai Inc. 的股价继周二暴跌26.34%后，昨日继续暴跌15.47%。回吐了自3月16日以来的所有涨幅。此前一家对冲基金Kerrisdale Capital指控其存在会计欺诈行为。

此次暴跌还拖累了其他人工智能公司的股价，这些公司总体上与今年科技股的下跌趋势背道而驰。例如Guardforce AI, BigBear.ai, SoundHound AI自周二以来均出现大幅下跌。 他们导致纳斯达克指数本周出现更广泛的抛售，弱于标普500指数和道琼斯工业指数。该指数自周二以来连续两日下跌约 1.8%。

在致 C3.ai 审计公司德勤会计师事务所的一封信中， Kerrisdale声称 C3.ai 不恰当地夸大了其收入和利润率，以使其看起来像一家软件即服务公司，而实际上它是一家咨询服务提供商。 该报告称，这让 C3.ai 在市场上具有虚高的估值。 Kerrisdale 还指出，该公司的应收账款增长速度远快于收入，例如在与美国石油服务公司贝克休斯的业务往来中，在过去四个季度中，该公司为 C3.ai 带来了 8000 万美元的收入，但它从未为此开过账单。这表明 C3.ai 正在创造虚高收入以满足华尔街的预期从而配合炒作抬高股价。

当前的股价是否是一个逢低买入的机会？

3 月 2 日，C3.ai发布了 2023 财年第三季度的业绩，报告收入为 6980 万美元。 这比上年同期的 6670 万美元收入略有增长。

该公司预计全年收入在其指导范围的中值为 2.65 亿美元。 这将比 2022 财年 2.527 亿美元的收入仅增长 5%。 因此，C3.ai 的业绩增速不足以证明其目前 10 倍的高市销率，即存在股价虚高的可能。这也就意味着C3.ai可能无法维持先前的强势表现。

C3.ai 将在 2023 财年业绩增长放缓的原因归结于商业模式发生了变化。 该公司一直在致力于商业模式的转变，即从基于订阅制付费过渡到基于服务类型的消费。 管理层认为，这将有助于加快企业 AI 软件产品的采用，改善销售周期，并提高收入和盈利能力。而这种转变意味着短期营收增速放缓，即用户订阅消费下降，根据自身所需要的服务类型进行可选选费，从而避免了用户被订阅合同束缚。C3.ai认为这是正确的策略。

从效果上看，该商业模式的转变似乎取得了一定的成效，2023财年在第三季度达成的交易量同比增长了35%。然而目前来看，其商业模式转变成功与否仍需要时间来证明。以当前估值购买 C3.ai 股票可能不是一个好的选择。 叠加美联储加息即将进入尾声，高利率环境将限制科技企业的创收能力，投资者可能不会为一家在本财年不太可能实现太大业绩增长并且需要澄会计违规指控的公司付出太多的精力。因此， C3.ai 的股价可能会遇到修正。

C3.ai股价自2月突破20美元后整体呈现向上的结构，期间多次触及20美元附近的支撑并成功反弹。因此，投资者需观察股价在后续几个交易日能否守住该关口，若失败或导致股价进一步下跌。

C3.ai —— 日线图（4月6日）来源：CMC Markets

点击查看大图



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.