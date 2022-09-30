美元兑日元重回144，干预汇率治标不治本

在9月22日，日本财务省和央行对汇率进行了24年来的首次干预，美元兑日元曾一度回落至140.35，然而好景不长，本在人民币、欧元、英镑和澳元均呈现大幅度回升的情况下，日元仍旧维持颓势，截至9月30日，美元兑日元报144.7，与其他经济货币形成了鲜明的对比。

在美国和日本利差不断扩大的背景下，日本方面对汇率的干预只能达到短期稳预期的作用，即向市场传达一个信号，只要继续做空就干预，坚决打击外汇市场的做空投机客。

此前有媒体记者询问日本央行行长黑田东彦，如果日元贬值到150是否会考虑收紧货币政策，黑田东彦并没有对此作出回应。

9月30日，日本央行将在例行操作中增加债券购买，提出购买1250亿日元的10-25年期日本国债；购买4750亿日元的3-5年期日本国债；购买500亿日元的超过25年期的日本国债；购买550亿日元的5-10年期日本国债。

由于日本央行仍然毫不犹豫的实行宽松政策，日元可能仍旧维持走软的态势，但可能接下来将维持震荡走弱趋势，出现异常大幅度的快速拉升的概率较低。

对于日本央行而言，现阶段维持按兵不动是最优选择，因为日本政府的负债率高达257%，如果放松10年期国债收益率曲线控制，日本政府将无力承担高额债务，这将加速日本信用的崩塌。0%收益率的日债，只有日本央行自己会选择购买。

日本央行现在的做法就是在等美联储结束加息周期，只有撑到美联储加息结束，利差可能就会在未来缩小。根据美联储9月会议的点阵图显示，美联储今年的利率峰值中位值在4.25-4.5%，明年是4.5%-4.75%。这就意味着在今年剩下的两次会议加完息后，美联储只需要在明年3月的会议加一次息，就结束加息周期。

日本央行行长黑田东彦也在明年3月卸任，新上任的行长可能会调整口径。当然笔者认为新行长大概率不会放松宽松政策，日本虽然在8月的通胀上行至3%，连续5个月位于2%以上，但这个通胀是输入性通胀，并没有反映到消费上面。当明年全球进入经济衰退周期，大宗原材料价格下行，通胀具有回落风险。

日本央行1.3万亿的美元储备中有80%是美债，能直接干预汇率的美元现金储备在10%左右，意味着有1300亿现金。根据东京货币市场经纪公司估计，上周干预汇率动用了250亿美元。最终数据将于今日公布。如果按照这个规模来看，在不抛售美债的情况下，日本央行有4次干预机会。

因此，日本央行现在的做法就是“躺平”，只要市场的投机者不做空，日本央行将不进行干预动作，等待美联储加息结束。如果继续做空，日本央行就出手干预。在这种情形下，做空者在接下来的做空意愿会逐步降低。

考虑到这层逻辑，对于日元接下来的趋势预演如下图所示：

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图（9月30日）

来源：CMC Markets

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