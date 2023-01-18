日本央行按兵不动，转向预期被泼冷水，美日重回130

1月18日，日本央行在利率会议上维持-0.1%的利率水平不变，维持国债收益率目标0%。日本央行一致通过收益率曲线控制（YCC）决定。强劲的经济和劳动力市场让市场一度预期日本央行或很快的进行政策转向，即退出负利率政策或进一步扩大YCC区间范围。但自去年12月日本央行上调YCC区间后，日本10年期国债收益率在近期一度高于0.5%的区间上限，而日元自去年10月底以来持续上涨并触及去年5月以来的高位。而对于通胀的前景，在全球经济今年面临下行压力的背景下，物价曲线未来或向下偏离，而薪资增速可能不会像此前预期一般强劲。如果进一步提高利率或导致通胀将低于当前的预期水平，日元的进一步走强将对经济带来一定的下行压力。因此，日本央行选择了当前最适合的按兵不动的策略。

日本央行在会议中表示，预计短期、长期利率将维持在目前或更低的水平。将在必要时毫不犹豫地增加宽松政策，采取灵活的方式继续大规模购买债券。在日本央行利率决议公布后，美元兑日元迅速拉涨近2%，收复130整数关口

美元兑日元 USD/JPY —— 4小时图（1月18日）来源：CMC Markets

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日经指数受宽松政策的刺激迅速上涨2.4%，从图形结构看，下方25500呈现多重底部支撑。



日经225指数 —— 日线图（1月18日）来源：CMC Markets

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美元指数短线拉涨近50点，4小时结构向上突破底部盘整区域，或进一步反弹至上方阻力103关口。



美元指数 USDX —— 4小时图（1月18日）来源：CMC Markets

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现货黄金短线跳水近10美金触及1900关口，投资者需关注价格能否在1900获得有效支撑，若失守或进一步测试4小时上行趋势线支撑1890。MACD指标已形成死叉背离。



现货黄金 XAU/USD —— 4小时图（1月18日）来源：CMC Markets

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