一周展望：日本央行利率决议，中国2022第四季度GDP，高盛，奈飞Q4财报

上周主要产品涨跌幅

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本周重要经济事件和数据

中国2022第四季度GDP，零售销售 —— 周二

自去年12月中国解除疫情封锁限制以来，感染人数激增，商业活动受到抑制，病毒的传播似乎阻碍了短期中国的经济复苏。市场普遍估计，中国第四季度GDP环比萎缩1%，第三季度增长3.9%。同比预期增长1.7%，前值为3.9%。

与此同时，未来几个月消费者需求的任何复苏都可能是不均衡的。11月零售额同比下降5.9%，此前10月下降了0.5%，这是自5月以来的首次负增长。市场普遍预计12月零售额下降8%。预计工业生产同比增长将从11月的2.2%降至0.3%。

高盛2022财年第四季度财报 —— 周二

自去年7月触及277.84美元的52周低点以来，高盛股价在11月上涨了近40%，至390美元左右。尽管该股已较11月的水平下跌约5%，但不断上升的利率和强劲的美国经济有助于支撑该股。

然而，有迹象表明，随着投资银行部门放缓，该行开始了一轮大规模裁员，该行的某些业务领域正在陷入困境。裁员将影响多达3200名员工，约占银行约4.9万名员工的6.5%。

第三季度收入超出预期，达到119.8亿美元，大部分业务领域表现出色。其中交易业务表现突出，带来62亿美元的收入，远高于预测的57亿美元。在这一数字中，约35亿美元来自固定收入、货币和大宗商品（FICC）销售，超过了30.4亿美元的预期。投资银行部门的收入低于预期，为15.4亿美元。

同样在第三季度，高盛留出5.15亿美元用于弥补不良贷款的潜在损失。第三季度盈利超出预期，达到每股盈利8.25美元，但预计第四季度将降至每股6.05美元。

英国12月CPI —— 周三

英国总体CPI在10月达到11.1%后，于11月降至10.7%，这是自1981年10月以来的最高水平。石油和天然气价格下跌，以及生产者价格指数（PPI）的下降，为通胀可能已超过峰值提供了进一步的迹象。

英国12月的通胀预计将继续缓解，但总体CPI可能会保持在10%以上。这意味着英国央行很可能在2月2日的利率会议中再次大幅加息。

日本央行利率决议 —— 周三

去年12月，日本央行将10年期国债收益率目标区间从±0.25%扩大至±0.5%，令市场感到惊讶，此举导致日元飙升。截至2023年1月13日美元兑日元汇率跌至127.87，缓解了日本央行对日元现状的担忧。

随着现任行长黑田东彦将于今年4月离任，日本央行正进入一个过渡期。日本首相岸田文雄暗示可能修改央行的授权，进一步的改革也可能正在进行中。因此，周三的会议可能会受到密切关注，尽管日本央行最近表示，计划推迟对收益率曲线控制进行的进一步重大调整。

美国12月零售销售 —— 周三

美国11月零售销售环比下降0.6%，低于预期的0.1%。这是自2021 年12月以来的最大月度降幅。11月零售额降幅最大的是价格较高的商品，家具销量下降2.6%，汽车销量下降2.3%，电子产品销量下降1.5%。相比之下，食品服务和饮用场所的销售额增长0.9%，这一领域连续第四个月增长。

支出的总体下滑表明，美联储的利率上升开始产生影响。尽管2022年大部分时间美国零售额仍保持强劲，但市场预计寒冷天气将导致12月零售额环比下降0.8%。

奈飞（Netflix）2022财年第四季度财报 —— 周四

Netflix的股价在去年的第四季度迎来飙升，股价在5月触及52周低点162.71美元后飙升超过75%。第三季度，随着付费会员人数增长241万，远高于预期的100万，Netflix股价大幅上涨。总用户数创下历史新高，达到2.239亿，Netflix表示，他们预计第四季度将新增450万用户，第四季度总用户数将达到2.275亿。

第三季度的收入也超出预期，达到79.3亿美元，而预期为78.5亿美元。利润约为14亿美元，即每股盈利3.10美元。非英语节目也继续成为巨大的收入来源，亚太地区和拉丁美洲的收入增长了19%。亚太地区增加了140万用户，而拉丁美洲增加了30万。

预计第四季度收入将增长1.7%左右，达到78亿美元左右，净收入可能降至1.63亿美元，即每股盈利0.36美元。预计营业利润率将从一年前的8.2%降至4.2%。Netflix将这些下跌归因于美元的强势。然而，美元最近的疲软应该会在一定程度上提振收入。

以下是具体经济数据和事件：

周一：无重要数据和事件

周二：中国2022年第四季度GDP

中国12月社会零售销售

英国11月三个月ILO失业率

英国12月失业率

加拿大12月CPI

高盛Q4财报

周三：日本央行利率决议

英国12月CPI

欧元区12月调和CPI终值

美国12月PPI

美国12月零售销售

周四：澳大利亚12月失业率

美联储经济状况褐皮书

日本12月进出口

欧洲央行12月货币政策会议纪要

奈飞Q4财报

周五：日本12月CPI

中国1年期与5年期LPR贷款市场报价利率

英国12月零售销售

本周重要产品关注

标普500指数 SPX Cash—— 日线图

来源：CMC Markets（1月13日）

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标普500指数短周期级别呈现连续上涨行情，当前价格正处于趋势线压力4000整数大关。投资者需观察价格能否成功突破，若成功短期或进一步延续至去年12月高点4150附近。反之价格或掉头再次向下。

香港恒生指数 HIS Cash —— 日线图

来源：CMC Markets（1月13日）

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恒生指数近期呈现缩量上涨趋势，考虑到中国农历新年将至，短周期级别或存在获利出货的情绪。日线级别呈现超买，MACD指标有高位收敛迹象。近期应防止追高操作，若回调可参考趋势线支撑20300附近。

现货黄金 XAU/USD —— 日线图

来源：CMC Markets（1月13日）

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现货黄金自今年年初以来持续走高近100美金，上周四、五迎来加速上涨迹象，短周期级别涨势过快，无出现明显调整。投资者近期应避免过度追高操作，若出现调整可参考支撑1867-1870。

西德克萨斯原油 Crude Oil WTI —— 日线图

来源：CMC Markets（1月13日）

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WTI原油在70附近形成双重底部，目前价格呈现反弹趋势，但整体趋势仍处于下行周期中。上方阻力参考83附近。



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