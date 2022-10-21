X

选择您要开设的帐户

Top movers

关注下周澳大利亚22-23财年新财政预算案和三季度通胀数据

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

21 Oct 2022, 15:40

新当选的工党政府将于10月25日发布新的22-23财年财政预算案，以制定自己的经济议程，并提供最新的宏观预测。

预期财政赤字将在未来的一段时间内降低，这反映了商品价格上涨和GDP强劲增长带来的收入增加。事实上，上个月公布的21-22财年最终预算结果显示，基本现金赤字为320亿澳元（占GDP的1.4%），低于3月份798亿澳元的赤字预测的一半。这主要是因为收入高于预期，尤其是公司税。

尽管如此，财政预测仍可能显示赤字。这是因为财政部可能会维持其对大宗商品价格较低的保守预测（因全球紧缩周期抑制商品的需求端），而失业率较当前水平可能有所上升。财政部还表明，国家残障保险计划、老年护理和国防等现有计划相关的支出已被上调。

在政策方面，预计政府还将宣布一些在竞选时承诺的新支出，包括增加儿童保育补贴支出和国家预算。财政部长最近还表示增加了洪水恢复工作的开支，同时建议削减与前政府相关的一些项目的开支。

在税收政策方面，政府已表示将收紧跨国税收规则，但表示不会对更广泛的税收设置进行任何重大改变，包括公司税或资源相关税。

本月早些时候，围绕计划中的个人所得税“第三阶段”削减进行了一些公开辩论，这是上届政府通过立法制定的，并针对高收入人群。这些减税措施将于24-25财年生效，最初每年将花费150亿至200亿澳元。尽管政府内部似乎存在一些关于是否取消这些减税的内部辩论，但财政部长最近表示，政策不会改变。

高盛预计2023财年的赤字将下调约400-500亿澳元至约300亿澳元，2023财年至2026财年的累计赤字将从之前的2350亿澳美元下调至约1500亿澳元。鉴于长期债券收益率最近有所增加，未偿债务的市场价值也可能会被下调（尽管从整个政府的角度来看，这将被澳大利亚储备银行最近持有的债券的会计损失部分抵消）。

媒体报道称，除了新的税收和支出措施外，新政府不久将对工作场所关系政策进行改革，包括扩大工人参与全行业工资谈判的能力，并加快国际移民，以缓解国内劳动力短缺。

从中期来看，与2020年至2021年相比，赤字规模的持续减少可能会对澳大利亚未来几年的GDP增长带来不利影响。虽然政府可能会寻求以有针对性的方式缓解生活成本压力，但在高通胀环境上，这种对增长的不利影响是对通胀施加下行压力的必要条件。

 

 

三季度通胀可能进一步走高

2022年第二季度，澳大利亚整体CPI环比增长1.8%，同比增长6.1%。从分项来看，食品、交通和住房成本持续大幅上涨。通胀的基本指标仍然较高，经调整的平均CPI环比增长1.5%（同比增长4.9%），加权CPI中值环比增长1.4%（同比增加4.2%）。

高盛预计三季度CPI将环比增长1.7%，同比增长7.1%。住房通胀可能仍然是通胀的主要驱动因素，建筑成本上涨和租金上涨是通胀的原因。三季度公用事业价格的大幅上涨也将推动住房篮子，尽管各州政府的大量补贴将缓解上涨幅度。

受最近洪水事件的推动，食品价格也可能在本季度大幅上涨。而随着燃料价格的下跌，运输通胀可能会有所缓解。部分月度数据表明，尽管受洪水影响的新鲜蔬菜价格在本季度末有所下降，但食品价格在地缘冲突和极端天气下仍存在一些上行风险。


投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.

来自CMC的最新消息

Top movers

日元能否守住150大关？

美元兑日元逼近150整数大关，交易员开始警惕日本政府可能进行新一轮的外汇干预

20 Oct 2022
CMC insights

您持有特斯拉股票吗？8月24日，特斯拉股票将正式迎来“一拆三”！
Top movers

支持率跌至新低，特拉斯是否会成为英国历史上最短命的首相
Top movers

2022年第4季度全球市场展望：欧央行或将采取更激进的措施抑制通胀，欧元区或将更早的进入衰退（第3部分）

相关文章

Top movers

日元能否守住150大关？

美元兑日元逼近150整数大关，交易员开始警惕日本政府可能进行新一轮的外汇干预

20 Oct 2022
Top movers

支持率跌至新低，特拉斯是否会成为英国历史上最短命的首相

10月17日，英国首相特拉斯在接受英国广播公司采访时表示，承认自己在制定经济政策时犯下的错误，但她拒绝辞职下台，表示将领导保守党参加下届大选。然而，即使在做出道歉后可能仍然无法获得民众对政府的信心。在民众和保守党内部的逼迫压力下，那她可能会面临不得不下台的局面

19 Oct 2022
Top movers

2022年第4季度全球市场展望：欧央行或将采取更激进的措施抑制通胀，欧元区或将更早的进入衰退（第3部分）

欧洲市场的投资者需要考虑在接下来几个月可能出现的几种情况。俄乌局势的发展、能源价格的走向以及政府和中央银行抑制通胀的政策走向。欧洲进入衰退的可能性越来越大，但衰退的持续时间和程度在很大程度上取决于两个不可控制的因素，即俄罗斯是否愿意在今年冬天向欧洲供应天然气和气温变化

18 Oct 2022
Top movers

一周展望：中国第三季度GDP，10月LPR；欧洲、英国9月CPI；特斯拉、高盛三季度业绩

由于中国第三季度逐步放宽疫情管控，第三季度GDP预计同比增长3.5%。中国人民央行可能维持9月LPR利率不变。欧元区9月CPI可能首次达到两位数。高盛、特斯拉、奈飞将公布第三季度财报。

17 Oct 2022