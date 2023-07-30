美联储加息政策进入尾声，纳指连涨5个月，8月又当作何表现？

美联储在7月的利率会议如期加息25个基点，鲍威尔在新闻发布会中表示9月是否加息需要依赖数据，本月我们也将看到美国7月的就业和通胀数据，预计该数据将对鲍威尔在8月的杰克逊霍尔央行会议上产生一定的指导。由于当前鲍威尔的态度仍然是偏鹰派的，经济的韧性支撑着纳斯达克指数录得连续5个月上涨，其中Meta、微软、谷歌均交出了超预期的业绩报告。我们将在8月获得苹果、亚马逊以及英伟达的业绩报告，若业绩超预期不排除支撑指数继续维持高位运行的态势。

考虑到当下美国经济的韧性，第二季度GDP环比录得2.4%，超出市场预期的1.8%。但在第二季度美国实际个人消费支出相较于上个季度放缓至1.6%，前值为4.2%。6月核心PCE同比放缓至4.1%。劳工成本指数和个人收入均呈现放缓，意味着在下半年，随着利率触顶，美国经济将逐步放缓，企业盈利预期的下调或与当前科技股较高的估值形成明显差异，不排除出现估值修复的可能性。因此，预计第三季度的指数走势将伴随着更多的震荡。

澳洲200指数7月创今年1月以来最佳表现，涨势能否延续？

自7月11日以来，澳洲200指数触底回升，随后连续3周录得上涨。较弱的第二季度CPI数据降低了澳联储此前预期的需要大幅度加息的可能性，鼓舞了市场的风险情绪。其中能源、金融板块均表现优异。根据路透社的调查，预计澳联储将在2024年的第一季度结束前将利率提高至4.35%，这意味着距离当前利率水平只差一次25个基点的加息。与股市的优异表现不同的是，一些经济数据出现明显疲软，例如6月的零售数据环比录得-0.8%，这是自去年12月以来的最差表现。PMI指数连续4个月下降，其中7月的综合PMI已跌至48.3，为今年4月以来首次陷入收缩区间。商业信心指数自今年2月以来始终处于低迷的态势，6月增长0。能源板块由于国际油价的连续上涨成为过去一个月表现最佳的板块，而其最大权重材料板块在需求放缓的背景下始终处于震荡趋势。国际油价由于季节性需求增长以及产油国削减供应上涨至80之上，但这种上涨趋势在全球经济放缓的背景下可能难以持续维持，或拖累能源板块的持续性。从整体趋势上看，澳洲200指数从2021年8月以来始终处于高位的震荡趋势中，在没有突破高位阻力7600之前暂不能判断牛市的来临。

中国股市7月末发力，是否意味着牛市的来临？

随着中央政治局会议提出的活跃资本市场的信号，中国股市在7月底发力，证券、保险、银行、地产、消费板块持续拉升。其中在7月27日传出的可能降低印花税的消息点燃金融板块，中信证券触及涨停。从指数来看，此次上涨主要以上证50为主的权重板块拉升指数，而中证500，中证1000，科创50等仍处在低位。随着周末并没有出台降低印花税的政策，预期落空可能会造成证券出现一定的获利回吐情形。从策略上看，指数出现放量拉升，若后续量能能够持续扩张仍可以逢低看多的策略为主，主要关注以上证50为主的权重股，板块方面关注地产、消费。

香港股市在7月的最后一周表现强势，其中恒生科技指数强势上涨8.9%，创今年以来最大单周涨幅。中概互联网、新能源汽车板块表现强势。恒生科技指数在周线级别来看底部形态较为明显，并有突破盘整区间向上拉升之势头。可关注互联网、新能源汽车、消费、地产的低吸机会。

美元跌破100后回升，是否仅是短暂的反弹？

美元指数自7月以来连续下跌，曾一度跌破100整数关口，但在7月中旬之后收复100持续拉升，目前触及101.6。美元指数的下跌一方面是因为美联储9月暂停加息的预期升温，以及欧洲央行进一步的加息预期导致的。从目前来看，美联储主席鲍威尔虽然目前的发言模糊，但在没有透露明显鸽派信号的情形下，以及美国经济的韧性或支撑美元在一段时间内维持在100之上。欧洲央行虽然表现较为鹰派，但欧元区主要国家经济基本面持续恶化，其中德国PMI指数已经降至40之下，欧洲央行可能难以维持其鹰派政策。这或造成美元指数在100 – 104之间震荡，预计很难出现反转走强的态势。

黄金7月表现亮眼，新一波牛市来临？

随着美元在7月的持续走软，黄金在7月自1900的低位附近持续拉升，最高触及1987美元/盎司，但金价在7月下旬后涨势放缓陷入放缓，预示着近期1980之上或为较强的阻力区域。对于黄金在8月的趋势预测，由于美国第二季度GDP超预期的增长消除了市场对今年美国经济将陷入衰退的担忧，或不会出现较强的避险情绪推动黄金持续上涨。但预计在利率触顶后，劳动力市场的放缓将限制美国服务业消费的支出，这意味着第三季度美国经济将呈现放缓，但预计不会出现负增长，这意味着黄金的底层支撑逻辑还在。黄金或在8月陷入更多的震荡，策略上仍可以逢低看多为主。



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