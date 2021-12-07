澳元兑人民币汇率重回4.5上方，是否已经到了换澳币的时候？

昨日澳联储利率决议维持利率0.1%不变，随后洛威表示，委员会决定继续以每周40亿澳元的步伐购买政府债券，至少到2022年2月中旬为止。澳大利亚的经济正在从德尔塔病毒造成的挫折中复苏，家庭消费正在强劲反弹。虽然通胀有所上升，但核心指标仍然较低。到明年2月中旬，澳联储将持有澳大利亚政府发行的总额为3500亿澳元的债券。澳联储表示，Omicron的变异毒株不会破坏经济复苏，从发言来看整体的言论较为乐观，对通胀压力持乐观态度，因此在2023年之前加息的可能性较低。

多家投行预计澳联储在明年2月会议上进行大幅缩债，美国银行预计将在2月会议上削减购债规模至每周20亿澳元，澳大利亚和新西兰经济及利率策略主管Tony Morris表示，预计澳大利亚2022年的工资和劳动力增长将强于澳洲联储的预期，这将导致明年政府债券收益率上升，并最终在2022年底前加息。

澳元的反弹是否具有持续性？看好年底至明年第一季度澳元表现

风险情绪回暖，但仍需警惕利空事件

市场的风险情绪在这两个交易日出现回暖，美股、澳股均出现大幅度的反弹，原油也出现了如预期的修复性的反弹行情，商品货币皆出现一定程度的反弹。澳元兑美元从0.70反弹至0.7140附近。因此可以看出澳美在0.7拥有者强力的支撑。那么是否意味着，澳元已经可以强势看多了？

笔者认为，澳元目前大概率出现了阶段性的低点，从现阶段的行情走势来看，年底至明年的第一季度，澳元或将维持震荡上行的节奏。从目前短期来看，本周和下周仍然具有打压市场风险情绪的事件，即美国的CPI数据和美联储利率会议。从现在的市场预期来看，美国CPI将持续走高，因此美联储的利率会议仍可能会出现鹰派的发言，这也会短暂施压于澳元、股市、原油、黄金。因此，现阶段的反弹可以被理解为短暂的利空情绪的释放，投资者不宜在这个时间节期待具有持续性的反弹。市场或将在接下来的5-6个交易日出现震荡反复的形势，随着在下周利空释放殆尽，风险情绪或将稳步回升。

澳元兑美元目前关注上方空头的筹码密集区0.7170附近，若此处不能突破，价格将有回落风险，下方支撑关注0.71。



澳元兑美元 AUDUSD ——4小时图图片来源：CMC Markets澳元兑人民币的汇率水平目前关注上方第一目标4.6附近，若此处不能突破，澳元兑人民币或将重新回到4.5附近进行二次筑底。澳元兑人民币 AUDCNH —— 日线图图片来源：CMC Markets



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.