美股科技股的春天要来了？苹果筑底企稳反弹! 关注美股科技ETF——XLK!

昨日美股三大股指全线大涨，截至收盘，标普500指数创半年来最大单日涨幅，涨1.82%，报4444.69点；纳斯达克指数涨2.02%，报15078.23点；道琼斯指数涨1.68%，报34961.85点。

昨日多家行业巨头持续发布强劲的三季报，其中美国银行Q3营收同比增长12%，净利润同比增长58%；联合健康Q3营收同比增长11%，净利润同比增长28.72%；花旗集团Q3净利润同比增长47.26%，高于市场预期；摩根士丹利Q3投行业务收入显著提升，净利润同比增长36%，金融板块普涨。

台积电第三季度净利润达1565亿新台币，远高于市场预期的1495亿，同比增长13.9%；营收为4146.71亿新台币，高于预期的4135.6亿，同比增长16.34%；毛利率51.3％，市场预估50.6％。美股台积电涨2.37%，多数半导体股票纷纷普涨，高通涨2.90%，德州仪器涨2.88%，博通涨2.60%，英伟达涨3.85%。

美国科技龙头集体上涨，苹果涨2.02%，特斯拉涨0.89%，亚马逊涨0.47%，谷歌涨2.55%，Facebook涨1.23%，微软涨2.17%。

苹果一扫阴霾企底反弹，后市是否能延续？

近日有知情人士称，受芯片短缺影响，苹果很有可能会将今年原本在第四季度生产的9000万部新iphone下调高达1000万部的产量。缺芯使博通和德州仪器这两大供应商的产能遭受了很大的打击，博通为iphone13系列提供无线组件和模块，德州仪器提主要提供的是显示屏部件。这些零部件的缺少是苹果降低产量的原因。

受到产量下降的利空影响，苹果股价在周二下跌0.94%，周三继续维持低迷走势，跌0.36%。但随着半导体行业在周四的大涨，苹果也一扫颓态，周四录得上涨2.02%。大摩谈到苹果减产中表示，苹果股价的下跌意味着买入良机的到来，因为在全球芯片短缺会波及到其竞争对手，并且苹果具有非常高的品牌忠诚度，而苹果由于其庞大的业务范畴会在供应紧张的时期获得最优的待遇。

对于全球芯片荒，主要原因是，中美科技战扰乱了芯片的全球供应链秩序。很多企业惧怕市场的不稳定性，纷纷选择抢购，囤积，加大芯片储备工作，这也导致了美国自身企业发现其储备不足，引发美国的缺芯问题。并且随着新能源行业的蓬勃发展，新能源汽车的产量规模增大，对于芯片的需求也增加。因此引发芯片危机。而从当今国际形势上看，中美关系近日有缓和迹象，这对于整体半导体行业是有利好的影响。

苹果公司 AAPL——4小时图图片来源：CMC Markets

从近日的股价显示来看，苹果公司的股价在斐波那契50%的回撤位附近止跌企稳，在138-139附近形成双底形态，目前需要关注颈线位置145附近的压力一线，如若此位置能进行突破，则目标位置看到150整数关口。从MACD指标来看，0轴下方已经形成三次连续的金叉组合，底背离迹象明显，因此，后市上涨概率较大。

标普科技精选行业ETF(XLK)到达上升通道支撑

标普科技精选行业ETF Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)——日线图图片来源：CMC Markets

标普科技精选行业ETF Technology Select Sector SPDR Fund (XLK)——4小时图图片来源：CMC Markets

标普科技精选行业ETF(XLK)从日线级别上看进入到了上升通道的相对低值区域当中，并且通道的底部支撑显著，后市上涨概率较大，其十大权重股分别位苹果（21.91%）、微软（21.60%）、英伟达（5.04%）、Visa（3.71%）、万事达（2.95%）、贝宝（2.93%）、奥多比（2.67%）、赛富时（2.60%）、思科（2.26%）和英特尔（2.12%），这十大权重总占比67.79%，其中苹果和微软总占比达到43.51%。

根据日线级别，其第一目标位置为前高160，第二目标位为通道上轨处165附近，4小时级别，此ETF在斐波那契38.2%回撤位止跌企稳，且MACD指标底背离，形成二次金叉，因此对于后市而言，有很大的上涨概率。



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