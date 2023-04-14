美国AI概念热潮退却？谨防接下来的杀估值风险。

自ChatGPT导致AI概念爆火后，美国多家AI概念股均出现了成倍的涨幅。但因GPT涉及用户隐私泄露，导致在3月底由于多个国家收紧对其的管控，包括意大利、加拿大、德国等国家。并且也有包括马斯克在内的1000多名的科学家呼吁暂停对GPT模型的训练。多个AI概念股在4月遭遇滑铁卢，包括C3.ai，Bigbear.ai，SoundHound AI等。

在每个行业的发展历程中，都会经历一个“依靠概念炒估值 – 高估值消化 – 炒盈利”的阶段。而现在AI概念处于行业发展的初期阶段，通过概念炒作推升估值。而现有AI股在经历了几倍涨幅后，均出现了超50%以上的涨幅回吐，或意味着估值炒作已经陷入尾声。接下来则是杀估值的阶段，则意味着股价将经历相当一段时间的调整，随后在该行业进入正轨后，拥有了成熟稳健的商业体系，并且能有稳定增长的盈利预期后，开始进入第三阶段的炒盈利，这个时候股价才有可能再次上涨。

而从当下的基本面环境来看，美国国内的货币环境处于收紧的阶段，大多数科技企业均出现缩减开支，下降盈利预期。即使美联储有望在5月最后一次加息，但结束加息并不意味着经济向好。在高利率环境下企业的经营压力将逐渐显现，而央行只有在经济陷入明显的下行压力时才会释放流动性，为科技企业带来低融资环境。显然，现在还没有到达这个阶段，因此不存在业绩兑现从而支撑股价上涨的这一条件。

美国AI股现在面临着内外双重压力，内因是国内收紧的金融环境、算力的限制；外因是各国政府的限制性措施。并且现在也没有健全的对AI行业的法律法规，因此，该行业仍有较长的路要走。

我们从股价的表现来看，AI概念股近期在止跌后陷入盘整，但反弹仍然显示乏力。昨日美科技股出现一定幅度上涨，因近期大幅下滑的通胀数据以及昨日的PPI数据超预期下降，促使市场下降了短期利率预期，支撑科技龙头股上涨，例如谷歌、微软、苹果等，但AI概念表现不温不火。

C3.AI —— 日线图来源：CMC Markets（4月14日）

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SoundHound AI —— 日线图来源：CMC Markets（4月14日）

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Bigbear.ai —— 日线图来源：CMC Markets（4月14日）

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但我们对于科技股的现阶段结论是，通胀超预期下行，短期利率预期下行或支撑科技股延续短期反弹态势，但在周三美联储放鸽时对市场的反映来看，经济基本面将主导股市的中期走势。在美联储结束加息后，对经济衰退的担忧将对股市带来持续性的下行压力。因此，这一波反弹或进入到尾声阶段。

该人工智能ETF因主要持仓股为美科技龙头，促使昨日收阳创4月5日高点，但预计接下来反弹的空间有限，突破4月1日高点的难度较高，策略上倾向于逢高看空。



GLOBAL X ARTIFICIAL INTELLIGENCE & TECHNOLOGY ETF —— 日线图

来源：CMC Markets（4月14日）

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