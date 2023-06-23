黄金市场前景分析：新一轮淘金热是否即将到来？

最近的经济情况和技术图表令黄金交易者喜忧参半。一方面，最近的科技股反弹助长了偏好风险的股市，徒留黄金横盘整理。另一方面，美元疲软构成看涨因素，金价稳定在接近历史高位的水平，然而，近期的三重顶形态在过去几周引发了少量抛售。黄金能否迎来突破时刻并刷新历史新高，这可能会成为各大市场的关键指标，因为黄金通常被视为不确定时期的避险资产。淘金热可能由美元疲软、央行的购买需求强劲和避险情绪等因素引发。

美元的上升趋势可能已经结束

自 1971 年美元与黄金挂钩汇兑被终止以来，金价一直与美元走势相反。随着美元相对于其他货币升值，金价趋于下降，因为非美元货币购买黄金变得更加昂贵。相反，当美元相对于其他货币贬值时，金价往往会上涨，因为外国投资者以当地货币购买黄金变得更便宜。

来源：Tradingview 截至 6 月 19 日

衡量美元兑其他货币强弱程度的美元指数（DXY）通常随美联储的货币政策立场而变。DXY 长达一年的上升趋势已于 2022 年 12 月结束，当时美联储开始放缓加息步伐，从 75 个基点降至 50 个基点。美元的下行趋势反映了美联储鹰派程度或已见顶，在 2023 年 6 月加息周期暂停期间，下跌趋势可能会延续。尽管这可能只是当前加息周期的暂时停顿，但美联储不太可能重启激进的紧缩措施。因此，黄金很有可能再次建立涨势。

各国央行公布创纪录的黄金储备需求

各国央行通过购买黄金储备支撑本币价值。针对通胀，黄金还能提供一种便于管理的对冲方法，因为金价走势往往与美元的强势成反比，为投资者提供了安全的保值方式。据路透社报道，各国央行在 2022 年购买了 1,136 吨黄金，这是在高通胀和地缘政治紧张局势加剧的情况下有史以来的最高纪录。2023 年第一季度，各国央行增加了 228 吨全球储备，这是自 2000 年以来最高的第一季度购买量。世界黄金协会预计，“各国央行在 2023 年仍将是净多头，这归功于其整体对黄金储备的积极情绪。中国尤其明显，第一季度黄金储备为 3.4 万亿美元，其次是日本，总储备为 1.3 万亿美元。根据中国人民银行的数据，中国 5 月份连续第七个月增加黄金持有量，总计 2,092 吨。

来源：世界黄金协会

潜在的全球经济衰退

潜在的经济衰退临近有助于继续维持处于历史高位的金价。值得注意的是，芝加哥期权交易所波动率指数（VIX）跌至疫情前以来的最低水平，同时美国 10 年期和 2 年期国债收益率自 2022 年 7 月以来一直维持倒挂，再加上股市可能出现过度炒作人工智能的情况。这些信号可能预示着风险资产近期会出现修正，VIX 指数可能飙升，随后金价通常会上涨，这一现象在 2008 年和 2020 年的近两次全球经济衰退中可见一斑。

来源：Tradingview 截至 6 月 19 日



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