上周主导市场投资风险情绪的因素集中在中美紧张关系升级上，金、银价格突破上行，股市上行势头减弱，美国三大股指周线均收跌。芝加哥商品交易所7月份黄金期货价格收盘于1897.3美元/盎司，创出10年高位。股市回落、贵金属价格暴涨，一方面归因于避险投资主导的市场动向，另一方面全球货币宽松环境引发美元持续走软，鼓励贵金属保值需求上升。

本周的一些重镑或将给上周的金融市场带来一些逆向效应，投资者需要重点关注以下：

第一， 美联储的新一轮议息会议与美国国会关于新增1万亿美元的新冠救助资金的推行。美国联邦公开市场委员会（FOMC）本次会议将于28-29日举行，结果将在本周四公布。 在美国新冠确诊人数继续激增的情况下，美联储本次会议将继续保持鸽派表态，意味着接近零的基准利率水平会保持一段很长的时间，并且保持大规模资产购买的进程不变。其宽松的货币政策将对股市与风险投资情绪起到一定的支撑作用。另外，近期的一些新冠疫苗的积极消息，也将对的投资风险情绪进行支持。

7月份新冠确认人仍然激增， 经济恢复势头可能在三季度受到影响。则本次会议的风险在于，如果美联储的表态不如市场预期的鸽派程度，则有可能引发对美元的避险需求再度上升，则可能引发股市与贵金属价格的短期回撤。这便是投资则会需要在本周关注的重磅。

1万亿美元援助计划与对手党民主党进行磋商，若能达成一致则有望对美国股市形成进一步的助力。

第二， 美国与德国的二季度GDP。两国的GDP情况将直接反映美欧国家经济受到新冠防疫措施影响的程度。根据路透社的经济学家预估，二季度美国经济下滑程度将高达35%，德国的GDP在二季度将缩水10.9%。但本次数据恶化将为市场预期之中，可能并不会对短期行情产生主导性影响，除非公布的真实数据差于预期。并且在经济重启后，投资者对三季度的经济反弹预期存有乐观情绪，对投资风险偏好是主要的推动因素。

第二，中国7月份制造业采购经理人指数（PMI）值，自3月份后中国制造业数据呈现持续反弹，此数据也是将潜在给市场投资信心的积极方面的影响的因素，尤其将对商品货币有直接的影响。澳元与纽币对美元的汇率在上周突破后将在本周将潜在有继续突破上行的机会。

第三，美国一些大企业公司的二季度财告。本周将公布二季度财告的美国大企业科技公司有苹果公司（周四）、亚马孙（周四）与谷歌（周四）；其外还有辉瑞、麦当劳与波音公司，均将在周二公布数据。

技术分析

美国标普500指数（现金）- 日线图

美国标普500指数现金的日线图显示明显的上行压力，短期的回撤潜在信号较为明显。随机震荡指标Stochastic与价格形成明显的潜在熊背离形态。另外，MACD出现明显下行动能的增强信号，日内的潜在支持将在保利加通道的中轨3175点附近，本周下方的潜在重要支持在3025左右位置（斐波那契23.60%）。上行潜在阻力看上周高点3290附近。

投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.