2023全球市场展望：纳斯达克或存在更大的下跌空间、美元峰值或出现

随着美国通胀连续第二个月降温，在美联储放缓加息的背景下，美股的多头在第四季度整体维持反弹趋势。然而，纳指或在新的一年面对经济下行和政策紧缩的双重风险。

市场的底部需等待美联储的政策转向 —— 这意味着纳斯达克仍有更大的下跌空间

尽管美联储正在放慢加息步伐，但在通胀率回到2%的目标水平之前，加息周期不会结束。11月整体CPI为7%，仍远高于目标。到2023年，掉期利率市场的定价显示，美联储的终端利率预计升高至4.75% - 5%。长期较高的利率可能会继续对以科技股为主的纳斯达克指数构成压力，至少在新年的前三个月。

来源： TradingView, CMC Markets（12月14日）

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上图显示，纳斯达克指数仅在经济衰退后的降息周期内触底。回顾本世纪走势，类似的股市底部出现在2000年的互联网泡沫危机、2008年的金融危机和2020年新冠疫情爆发，当时纳斯达克分别下跌了80%、50%和30%。自2021年11月创下历史新高以来，该指数在2022年10月中旬触及全年最低水平时，已下跌约38%。然而，美联储离结束加息或降息还很远，这可能会给指数留下更大的下跌空间。而且，美国债券收益率的大幅倒挂警告着不可避免的经济衰退即将到来。

US 10-year Treasury Constant Maturity Minus 2-year Treasury Constant Maturity

来源：Fred

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美国2年期和10年期国债收益率倒挂扩大至1982年以来的最大值，而且没有任何掉头的迹象，这表明经济前景变得更加黯淡。利率可能会保持在较高水平，这可能导致美国经济进入滞胀时代。通常，科技股在“滞胀”期间表现不佳，相反，现金和防御性股票在这个经济周期中表现更好。这一切都取决于经济衰退的严重程度和持续时间。严重衰退可能会促使美联储政策迅速转向，并导致纳斯达克更快触底。然而温和的衰退可能不会对成长股带来最大的好处，因为美联储缓慢的转向可能会导致长期的滞胀周期。

美元可能已达到峰值

在美国经济增长放缓之后，美元兑其他G10货币可能已达到峰值。从美元指数和美债收益率之间的走势中可以看出，美元与长期美国债券收益呈正相关。或者，这可以解释为美元走势遵循经济轨迹，而不是美联储现金利率。

来源： TradingView, CMC Markets（12月14日）

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上图反映了美元指数和10年期国债收益率的运动轨迹，美元在经济衰退期间下跌，但不一定在美联储降息周期内下跌。简而言之，当GDP下滑时，美元下跌。在连续两个季度GDP负增长后，美国GDP在第三季度录得2.9%的年化增长率。然而，随着美国制造业和非制造业PMI在11月收缩，经济放缓的迹象越来越多，而且由于高通胀和利率上升，数据预计将进一步恶化。

来源：TradingView, CMC Markets（12月14日）

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上图显示，美国ISM制造业PMI已降至2008年和2020年前两个衰退期的最低水平。当PMI数据下降到这样的水平时，GDP通常会下滑。因此，我们几乎可以得出结论，美元可能已经达到峰值。如果2022年第四季度没有出现经济负增长的情况，美国GDP可能会在2023年第一季度开始继续下降。



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