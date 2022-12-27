2023全球市场展望：美债收益率在加息结束前将保持强势，黄金或受到打压。

黄金价格自2022年4月以来受美联储加息的影响开启了长达7个月的连续下跌趋势，最低在9月触及1614.77美元/盎司。由于美联储在10月释放可能在年底放缓加息的信号，促使10年期美债收益率在10月中下旬触顶回落，在12月初止跌企稳并有进一步拐头向上之势头，当前价格为3.736%。

从下图可以看出，10年期美债收益率与黄金价格呈反比关系。10年期美债与黄金均属于避险资产，在加息周期中，债券收益率的上升促使资金回流，带动美元汇率价格的上涨。由于黄金属于无息资产，其主要作用在于资产保值，即在降息周期中因货币超发导致通货膨胀的周期中表现良好，但在加息周期中则表现不佳。而在经济环境下行周期中其高收益率的债券和现金更受投资者青睐，制约了金价的上行空间。

10年期美债收益率（蓝线） vs 现货黄金（黄线）

来源：Tradingview, CMC Markets（12月27日）

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从下图可以看出，10年期美债收益率自上世纪80年代以来形成了下跌趋势，然而自今年4月以来突破了长达40年的下跌趋势线的压力，技术性形成了多头突破。

10年期美债收益率

来源：Tradingview, CMC Markets（12月27日）

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我们回顾过去40年来几次主要的加息周期中10年期美债收益率的表现，如下图所示

1983年3月 – 1984年8月，10年期美债收益率自10.2%涨至13.8%

1987年1月 – 1989年5月，自7%涨至10%

1994年2月 – 1995年2月，自5.4%涨至8%

1999年6月 – 2000年5月，自5.3%涨至6.8%

2004年6月 – 2006年6月，自4%涨至5.2%

2015年12月 – 2018年12月，自1.3%涨至3.2%

10年期美债收益率

来源：Tradingview, CMC Markets（12月27日）

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由此我们可以看出，10年期美债收益率开始出现转向下跌的时候，通常出现在美联储结束加息周期的时候。而根据美联储当前的政策指引来看，虽然美联储在2022年12月放缓加息至50个基点，但也同时提高了终端利率预测，因此美联储结束加息可能在第一季度末的3月会议或第二季度的5月会议。这意味着10年期美债收益率或在2023年的早些时间维持上行趋势，这将对股市、黄金和商品等资产带来下行压力。

对于金价接下来的走势预测，我们来参考以下两张图

现货黄金 XAU/USD —— 月线图

来源：Tradingview, CMC Markets（12月27日）

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美国总体CPI

来源：TradingEconomics

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金价的阶段性低点通常出现在美国CPI降至通缩区间的时候，例如在21世纪初的互联网泡沫破裂、2008年次贷危机、2015年全球经济下行、2020年新冠疫情爆发。从整体的趋势来看，金价与美国CPI整体呈现正相关关系。而根据当前的通胀数据陷入，美国CPI峰值或现并进入到降温趋势中，而金价或呈现相同的下跌趋势。

随着明年经济或在1-2季度迅速降温并可能陷入衰退，大类资产价格或陷入快速的下跌趋势中，美联储或在年中向市场投放一些宽松信号，即在2024年可能降息来稳定市场的恐慌情绪，市场的底部或将在年中或下半年出现。因此，明年整体的趋势预测为先跌后涨。



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