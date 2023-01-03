美日开年失守130，是否还会有更大的下跌空间？

在2023年的第一个交易日，美元兑日元继续维持弱势下跌趋势，盘中一度跌破130整数关口，创去年6月以来最低水平。在日本央行去年12月的议息会议上意外上调10年期国债收益率后（±0.5%），日元呈现持续走强的趋势。日本央行实行该举措是担心债券市场的持续恶化。而通过扩大10年期国债收益率的容忍区间来增强货币宽松的积极影响，将有助于政策的可持续性。

然而，日本央行行长黑田东彦也表明调整10年期国债收益率并不意味着退出宽松的货币政策，日本还没有实现2%的通胀目标，即使日本通胀已经连续8个月维持在2%以上，但依旧没有达到日本央行“稳定”在这一水平之上的目标。日本央行表示，工资的充分和可持续增长对实现通胀目标至关重要。高盛估计，在2023年的春季工资谈判中，工资增速将上涨至2.5%，但这一水平是短期的，不足以满足日本央行3%的工资增速目标。由于实现通胀目标的道路可能是漫长和曲折的，日本央行的这种举措可能是为了提高收收益率曲线控制的可持续性。即使如此，这可能是日本央行在这方面采取的最后措施，因为更多的调整将破坏10年期日债收益率0%的目标。

日本首相岸田文雄表明，政府和央行将灵活实施政策，以应对经济和通胀环境的变化。高盛认为下一个目标或是更改长/短期的政策利率目标，这取决于2023年全球经济的基本面情形。虽然在未达到央行稳定通胀在2%的目标时退出负利率政策是困难的，但鉴于2023年经济下行风险，日本政府和央行可能会更灵活的调整目标，而负利率政策对金融系统带来的负担之重，以及全球债券收益率上行的趋势背景下，在某个时候退出负利率也许是可行的。

从基本面上看，日元在收紧的预期影响下似乎将继续走强，但鉴于当前市场已经对转向预期进行了一定的消化。并且，我们也不能忽视美元在一季度或出现反弹的情形，尤其在经济迅速下行背景下带来的避险需求上升，而债券收益率的重新走强或将短期支撑美元。

从交易方面看，美日在跌破130后需观察在后续的几个交易日能否突破企稳。从图形结构来看，美日当前的价格已经来到自去年3月以来上升结构的斐波那契61.8%回档位，即在129附近区域。价格目前位于下行通道中的下轨支撑区域。因此，短期价格或面临技术面的修复，反弹第一目标或在133.27附近，第二目标则在137.6附近。

美元兑日元 USD/JPY —— 日线图

来源：CMC Markets（1月3日）

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