“痛苦”的2022即将过去，2023是否会变好？来看CMC Markets的2023年5大黑天鹅预测

2022年是一个不平凡的一年，我们见证了俄乌战争的爆发促使石油价格飙升至14年来新高，能源价格的飙升促使全球通胀急剧飙升至几十年来的最高水平，各国央行为了抑制通胀开展了激进的连续加息，激进的紧缩政策促使美国科技股惨遭重挫，纳斯达克指数自年初高点最大下跌约38%，特斯拉汽车市值收缩近四分之三，一度跌至108美元等。

2022年是否是最坏的一年？2023年是否会变好？CMC Markets分析师Leon Li认为金融市场在经历了2022年痛苦的一年后，2023年可能并不会出现让人“惊喜”的行情，并可能会发生以下5大黑天鹅事件。

纳斯达克在现有水平可能仍有20%的下跌空间

纳斯达克指数在10月中旬因通胀连续数月降温和市场消化美联储放缓加息周期的预期促使纳斯达克指数在年内低点反弹约15%。但在美联储12月如市场预期加息50个基点后连续下跌，几乎回吐了近两个月以来的涨幅。根据美联储12月会议的最新指引可以看出，当前市场对政策转向的定价还为时过早，美联储不太可能在2023年进行降息的操作，预计在3月或5月的会议结束加息周期，但会维持高利率环境一段时间，直至看到通胀回落至美联储2%的目标。市场目前暂未开始重视高利率环境对经济的负面影响，而经济暂未出现明显的衰退迹象，失业率仍维持在3.7%的低位。Leon预计2023年美国的失业率将开始逐步攀升升至4.5%以上，这将引发市场的恐慌情绪。从10年期美债收益率的表现来看，10年期美债收益率自12月以来停止了下跌并呈现再次反弹走强的局面，从过去40年的几次加息周期表现来看，10年期美债收益率的转折点通常出现在美联储结束加息周期的时候，这意味着在上半年将整体保持强势的势头，这对成长股的影响将是巨大的。因此，纳斯达克指数很有可能在现有水平再次下跌20%至8000点附近，并在年中企稳开始反弹趋势。

西德克萨斯原油（WTI原油）可能进一步下跌至60美元附近

WTI原油2020年6月以来开启了长达两年的牛市行情，但在今年6月结束了上涨行情，并在下半年持续下跌回吐了年内所有涨幅，主要受欧佩克+增产、全球加息带来的需求担忧以及美国释放油储等多重因素影响。油价在12月一度跌至70美元，但随后呈现反弹趋势，主要受到中国取消疫情防控政策、欧美节假日带来的出行需求增加、美国原油库存急剧下降和俄罗斯禁售石油向对俄油限价的国家等因素驱动。展望2023年，虽然俄乌战争短时间内看不到转机，石油供应端的紧缺暂时得不到解决，但这会被全球经济衰退背景带来的需求下降所抵消。全球失业率的上升将抑制商品需求，因此油价现阶段的反弹仅为短期作用。虽然中国方面取消疫情防控政策，但在感染人数迅速飙升的背景下，经济活动短时间内并不会有明显起色，这种情况可能将维持1-2个季度。

国际金价可能跌破1600。

国际金价在2022年整体呈现连续下跌趋势，在10月曾一度触及1614美元/盎司的低点。但在随后的两个月整体呈现反弹趋势，再次回到1800上方。从历史规律来看，10年期美债收益率和黄金呈现高度的反比关系，按照前文的预测，10年期美债收益率在2023年上半年将呈现走强的背景下，金价将受到制约。而金价的低点通常出现在美国通胀处于2%以下的时候。黄金作为资产保值工具，在通胀上行背景下受到投资者的青睐，但在通胀下行的背景下，投资者或更倾向于现金和国债等资产，配置优先级下降。因此金价有可能在明年上半年面临失守1600的风险。

美元有可能再次走强，随后触顶下跌。

美元指数在今年10月一度触及2008年金融危机以来的高点114附近后连续下跌，截至12月30日价格距高点下跌约8.8%，其主要因素为美联储放缓加息导致。进入2023年，全球经济将陷入衰退将引发市场的恐慌情绪，使避险美元需求上升。我们回顾过往的历史，美元通常在衰退初期呈现走强的趋势。若美元在当前水平继续维持连续下跌趋势，美国的通胀将有重新上行的风险，这不符合美联储的目标。因此，在通胀回落至2%的目标之前，美元或不会出现酣畅淋漓的下跌趋势。而当通胀下降至目标水平，经济陷入通缩之时，美联储将向市场投放降息的信号，华尔街机构将获得大量的值钱的美元兑换外币购买其他国家的核心资产，达到美国通过美元收割全球的目的。随后美元在降息背景下开始进入下行周期中。

人民币或再度走弱，人民币兑美元再次跌破“7”关口。

人民币自11月以来连续走强，主要原因在于美联储放缓加息和中国放松疫情管控的双重利好推动。而随着央行在12月5日宣布降准0.25%后，市场初步期待12月将继续下调LPR利率，但随后落空，人民币汇率维持坚挺的局面。从央行的经济工作会议来看，央行不希望搞“大水漫灌”的政策，但将维持结构性宽松的方针。在初步放开感染人数大面积飙升的背景下，为进一步扩大内需，央行或在年初再次下调LPR利率，这将对人民币形成贬值压力。而从中国进出口数据来看，出口方面连续两个月大幅度下降，主要原因并不是海外经济的萎缩而是国内制造业受疫情影响的产出降低，出口占比出现下降。贬值的人民币将有利于稳定出口和在全面放开后吸引外资对华投资。因此，人民币在2023年或将整体维持弱势走势。



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