2022年第3季度全球市场展望：通胀预期下调，股票、债券或呈压抑后反弹行情（第3部分）—— 中国A股

自2022年3月以来，由于严格的疫情封锁措施，上证综指大幅下跌，并于4月27日跌至2863.64点。此后，该指数连续两个月出现反弹，与其他发达国家股市的下跌趋势大相径庭。反弹原因可能如下：

4月，疫情达到前所未有的严峻形势；5月，确诊病例数大幅下降，由于预期限制措施将有所缓和，正反馈循环重回中国股市。最终，中国政府在6月取消了先前实施的大部分严格封锁措施。

中央政府与中国央行（中国人民银行）实施了多项宽松政策，以支持经济复苏。政府推出系列稳定房地产市场的措施，如降低首付比例、取消限购、提供住房补贴等。此外，中国人民银行还进一步降低了贷款基础利率（LPR），以扩大社会融资规模，增强企业和居民信心，从而稳定就业，扩大内需。

基础设施、就业、房地产和制造业均呈现不同程度的改善。基础设施和制造业是中国经济复苏的主要驱动力。 6月，官方制造业采购经理指数（PMI）升至50.2%；6月信贷总量持续超预期改善，新增人民币贷款2.81万亿元，同比多增6867亿元；社融存量同比录得10.8%；M2同比增长11.4%。

上证指数第三季度展望

上证指数 —— 周线图(7月26日)

根据周线图可知，自2013年以来，上证综指始终在波动较大的上升趋势结构内振荡；自2005年7月以来，该结构持续在主要上升趋势线上找到支撑。鉴于政府更有可能实施更为宽松的财政和货币政策，这种积极情景将得以继续。

此外，周线级别MACD指标显示出明确的黄金交叉信号，表明第3季度可能出现中期反弹。

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上证指数 —— 日线图(7月26日)

自2022年5月以来，上证综指的价格走势持续上扬且无明显回落。自2022年7月 第一周以来，上证综指便开始回至250日移动平均线（3,440点中期阻力位）附近。

2022年5月至6月中旬，上证综指交易量上涨，并于6月底开始收缩，表明市场总体参与度开始下降，上证综指当前的价格走势可能缺乏活力，无法上演更高的上涨行情。

预计短期支撑位区间在60 日均线处 3220 附近，若价格跌破该点位，则可能出现深度修正并靠拢中期支撑位 3160 。

另一方面，如果突破3,440 ，则涨势加速，达到 2021 年 2 月以来的主要阻力位 3,720 。

中国正处于经济复苏的阶段，现阶段货币政策仍可能继续维持宽松。宽松的金融环境和低估值将很有可能继续吸引外资进入A股。

当前，中国经济复苏的主要驱动力是制造业以及财政政策支撑的基础设施建设支出。虽然房地产市场6月回暖但整体市场仍处于相对低迷情况，就业市场、消费支出仍旧疲软，疫情仍具有反复性风险。因此，预计中国将继续实施宽松的货币政策和金融政策，进而支撑中国股市目前的中期上涨行情。

中国股市各板块前景展望

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CSI中国新能源指数 —— 日线图（7月26日）

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CSI中国光伏产业指数 —— 日线图（7月26日）

受上海疫情封锁政策最严重的制造业已明显复苏。近两个月，光伏产业指数和新能源指数已大幅反弹，反弹幅度超过其他板块。此外，这两大指数的价格走势均突破了250日移动平均线，表明行情看涨。

但是，MACD指标出现了空头背离信号，近期快速上涨的新能源指数持续面临短期回落的风险。 关注价格是否能企稳在 250 日均线支撑 4000 点附近。若失守该点位，价格有可能面临进一步修复至中期支撑 3840 点，预计在此处将迎来二浪上行至去年高位 4800 附近。

光伏产业指数的情形类似。第一阶段存在向5,000短期支撑位下行的短期回落风险。此后，则可能出现上涨行情并延伸至5,750阻力位。

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CSI中国房地产指数—— 日线图(7月26日)

尽管出台了系列利好政策，6月房地产销售呈现回暖，但整体市场仍面临信心不足的情况。房地产指数仍呈现横盘走势。部分房企仍面临流动性风险，房价高企，低结婚率引发的购房需求不足。因此，房地产指数的整体趋势可能是在4600至4100之间横盘震荡。

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CSI中国必需消费品指数—— 日线图(7月26日)

必需消费品指数经历了短期回调。投资者需要观察价格是否会回到250日均线支撑23000点之上。如果价格低于这个水平。中期支撑位为22000点。中国当前政策以扩大内需为重，投资者可以关注白酒、家电、电子和食品饮料相关股票。突破24500中间阻力或进一步上行至26000。

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CSI中国基础设施指数—— 日线图(7月26日)

与其他板块相比，基础设施指数仍处于相对较低的水平，但该指数自2022年5月低点开始的中期上涨行情较为稳定，且估值无虚高。今年下半年，预计中国可能进一步增加基础设施投资，以帮助缓解失业情况，实现经济稳定增长的目标。短期支撑关注1235，若失守该位置有可能进一步回落至1180。中期上方目标可参考1400。

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CSI 中国半导体和半导体设备指数—— 日线图(7月26日)

半导体近期出现反弹，但反弹幅度仍逊于其他跑赢大盘的板块。主要原因在于，半导体芯片制造企业仍处于扩能阶段，但今年的芯片短缺现象较去年已有所缓和，因此芯片库存出现过剩。

此外，由于之前的疫情封锁导致企业的订单减少。消费者对数码产品、家用电器、电动工具和其他产品的需求降低。因此，该板块近期的反弹行情相对疲软。

鉴于在政策的扶持下，新能源汽车的政策补贴和免购置税将延续到今年年底，销量出现大幅度增长，家用电器（空调）的消费在夏季持续高温的情况下可能会改善，这反过来会增加对芯片的需求。因此指数或面临企稳反弹，观察6500点的第一个阻力位。若实现突破，指数或进一步上行至7300附近。

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作者：Kelvin Wong、Tina Teng、Azeem Sheriff和Leon Li（CMC亚太市场分析师）



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