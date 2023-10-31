纳指止跌，后市仍需耐心等待

纳指100在过去的两个交易日止跌反弹，周一科技七巨头除特斯拉外均呈现上涨，其中亚马逊因业绩表现好于预期上涨3.89%，英伟达守住400整数关口，苹果收复170整数关口。



即使纳指止跌，但整体成交量呈现缩量，并未出现大幅买盘。反映出在本周美联储利率决议和非农数据公布之前，投资者情绪普遍谨慎。

周二苹果将发布23财年第四季度和全年业绩报告，投资者将聚焦iphone15系列的市场需求，人工智能设备的进展以及服务业务的收入情况。而这或在一定程度对大盘起到明显驱动作用。



近一段时间的交易逻辑仍围绕着“好数据 = 利空”展开，例如核心PCE的上涨，三季度GDP数据的强劲均造成了股市的承压。10年期国债收益率一度触及5%，但在近几个交易日出现回落。目前在4.8% - 5%区间震荡。



本周美联储暂停加息为市场共识，预计不会对市场产生大的扰动，市场的关注焦点在鲍威尔的新闻发布会上。从目前来看，预计鲍威尔仍强调通胀的韧性和地缘政治的不确定性风险，在政策上趋于谨慎，或仍坚持维持高利率水平更久的说法，因为目前的数据不足以支持鲍威尔转变发言。但周五的非农数据可能成为一个拐点，如果就业如期放缓。而就业放缓意味着数据走弱，则意味着美联储年内加息门槛更高，导致债券收益率回落从而支持股市。



从9月以来，10年期国债收益率迅速走高，与2年期收益率倒挂大幅收窄，即原理在于，市场预期年内的进一步加息为小概率事件，短债收益率增长放缓，但维持高利率更久导致了长期债券收益率走高。



如果从大级别趋势来看，10年期债券收益率与纳指100呈明显反比关系，而利率触顶或意味着债券收益率触顶。近期债券收益率走高导致股指下跌，那是否意味着债券收益率触顶意味着股市见底，可以进行中长期布局了？

美国10年期国债收益率（黄线） vs 纳指100（蓝线）来源：Tradingview, CMC Markets（10月31日）

但从下图可以看出，10年期债券收益率与纳指也在一定时间内走出正向关系，图中三个阴影区为本世纪的美国三次衰退期，衰退导致风险资产被抛售，由于投资者预期美联储将在衰退期做出降息行为，导致债券收益率出现走低。



美国10年期国债收益率（黄线） vs 纳指100（蓝线）

来源：Tradingview, CMC Markets（10月31日）

因此，对于接下来的走势，笔者认为在11月指数或进入到磨底期，若数据走弱（消费、通胀、就业等），指数或在11月中下旬确立底部。加息结束带来的短期风险偏好回升或支持指数年底反弹，但预计很难回到7月高点。明年市场或不再交易货币政策，更多的关注到数据方面，数据的持续走弱将引发市场对衰退的担忧，即整体呈现熊市。大概走势如下图所示。



纳指100 （NDAQ 100 – Cash） —— 4小时图

来源：CMC Markets（10月31日）



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