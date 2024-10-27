一周展望：美国PCE通胀、就业报告；微软、亚马逊业绩发布

欢迎来到Michael Kramer本周市场重点事件展望，以及他对美国大选博彩市场的最新更新。

本周将是季度最繁忙的时间之一，充满公司财报和经济数据发布，特别是来自美国的消息。大科技公司成为焦点，谷歌母公司Alphabet（第三季度）、Facebook母公司Meta Platforms（第三季度）、微软（第一季度）、亚马逊（第三季度）和苹果（第四季度）的财报可能会推动美国市场波动，尤其是科技股集中的纳斯达克。投资者将密切关注这些科技巨头对人工智能支出计划的表述以及他们预期的收益。交易员们还将关注美国的通胀和就业市场数据，这是11月5日美国大选和11月6-7日美联储利率决策会议前的最后一轮数据。为完全披露，请注意Michael Kramer及其公司Mott Capital Management的客户持有亚马逊、苹果、Alphabet（A类）和微软的股份。

美国大选更新

在过去一周，前总统唐纳德·特朗普在关键的博彩市场上对副总统卡马拉·哈里斯的领先优势有所扩大。根据美国博彩网站PredictIt的数据，在押注特朗普的参与者中，有58%的人认为他会赢，42%认为他会输。在押注哈里斯的参与者中，有48%认为她会赢，而52%认为她会输。

目前，博彩市场显示特朗普可能胜出，但有可能一些大额押注正在偏向数据，可能是一些财力雄厚的特朗普支持者试图影响公众对其竞选势头的看法。同时，也存在一定的抽样偏差，因为总体上特朗普的支持者可能比哈里斯的支持者更愿意下注。不过，无论市场“群体智慧”是否正确仍不确定，因为和任何其他市场一样，没有任何结果是绝对确定的。

特朗普在美国博彩市场领先于哈里斯

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

微软2025财年第一季度财报

公布日期：10月30日（周三）

微软预计将在2025财年第一季度报告每股收益为3.11美元，同比增长3.9%，营收为645亿美元，较去年同期增长14.2%。不过，市场的关注点将集中在公司“智能云”部门的收入上，该部门预计增长12.6%，达到273亿美元。在智能云部门内，Azure云计算平台预计在恒定货币基础上增长30.2%，其中人工智能贡献了9.25%。资本支出（Capex）预计约为145亿美元。

展望下季度 分析师预计微软下一季度的每股收益将上升至3.25美元，营收为698亿美元。同时，智能云部门预计将贡献293亿美元的收入，Azure增速为29.7%，AI贡献增至9.9%。资本支出预计将维持在约144亿美元的水平。

股价影响预测 微软的股价目前已累计上涨14.5%，在上周四收于424.73美元。根据期权市场的定价，微软股价在财报公布后可能有3.9%的波动空间，无论是上行还是下行。

技术面分析 从技术面来看，微软的股价已进入一个相对消极的阶段。图表显示出上升的扩展喇叭形态，通常暗示下行的反转可能性。相对强弱指数（RSI) 显示，动能已呈现出一段时间的看跌趋势。未来，股价最有可能跌破扩展喇叭形态的下沿趋势线，下探至370美元左右的支撑位。上行空间相对有限，阻力位在440美元附近。

微软股价走势，2023年7月至今

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

亚马逊第三季度财报

10月31日，星期四

分析师预计亚马逊第三季度每股收益为1.15美元，同比增长22.7%，收入为1573亿美元，同比增长10%。其中，亚马逊网络服务（AWS）预计增长19.1%，达到274亿美元，营业收入预计增至147亿美元。

第四季度的预测显示，收入有望增至1864亿美元，营业收入达到178亿美元。AWS的收入增速预计将略微加快至19.2%。

在第三季度财报发布后，市场预计股价将有6.9%的波动，可能上涨或下跌。亚马逊股票周四收于186.38美元，今年累计上涨24.3%。

从技术图表来看，亚马逊的走势与微软相似，在7月有所回落，8月和9月则出现反弹。然而，目前亚马逊似乎形成了一个传统的熊旗形态，可能已跌破上行趋势，显示进一步下行的潜力。首个支撑位预计在180美元附近，第二个支撑位在171美元左右。上行潜力有限，阻力位在190美元和195美元附近。

亚马逊股价走势，2023年11月至今

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

美国9月个人消费支出（PCE）价格指数

10月31日，星期四

美国个人消费支出（PCE）价格指数，被认为是美联储最喜欢的通胀指标，预计在截至9月的年度中上涨2.1%，较8月的2.2%有所放缓。分析师的估计还显示，环比增长为0.2%。备受关注的核心PCE指数（不包括波动较大的食品和能源价格）预计同比增长2.6%，较8月的2.7%有所降温，环比增长0.3%。

最新的通胀数据可能会影响美联储即将做出的利率决策，也可能在即将进行的美国总统选举中对选民的心态产生影响，目前早期的现场投票已在进行中。

美国10月就业报告

11月1日，星期五

分析师预计，美国经济在10月新增135,000个就业岗位，而失业率预计将保持在4.1%的不变水平。预计月薪增长将放缓至0.3%，低于0.4%，年增长率维持在4%。如果新增就业人数低于预期，或失业率显著上升，可能会促使美联储将利率下调50个基点，而如果报告表现较强，则可能不会进行任何降息。根据CME FedWatch对95%的利率交易员的调查，最可能的行动是降息25个基点。

在就业报告发布之前，隐含波动率预计将飙升，尤其是考虑到美国总统选举和美联储会议即将来临。正如下图所示，VIX 1日波动率通常会在非农就业人数（NFP) 报告发布前飙升至20点左右。这一次也不例外，表明期权溢价可能会变得昂贵。但随后，在非农就业数据发布后隐含波动率下降，认购期权的溢价可能减少，可能会引发美国股市（如标准普尔500指数）的初步反弹。

CBOE 1日波动率指数，2024年3月至今

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

关键经济与公司事件

我们列出了即将到来的经济公告以及美国和英国公司报告的重点事项：

星期一，10月28日

加拿大：加拿大银行行长Tiff Macklem在多伦多Logic Summit上的讲话

日本：9月失业率

西班牙：9月零售销售

业绩：福特（Q3），安森美半导体（Q3）

星期二，10月29日

德国：11月GfK消费者信心调查

美国：8月房价指数，9月JOLTS职位空缺，10月消费者信心指数

业绩：先进微处理器（Q3），谷歌母公司Alphabet（Q3），美国塔（Q3），BP（Q3），墨西哥卷饼（Chipotle Mexican Grill）（Q3），电子艺术（Q2），汇丰银行（Q3），麦当劳（Q3），蒙德利兹（Q3），MSCI（Q3），PayPal（Q3），辉瑞（Q3），皇家加勒比邮轮（Q3），Reddit（Q3），Snap（Q3），斯特莱克（Q3），Visa（Q4）

星期三，10月30日

澳大利亚：9月及第三季度消费者价格指数（CPI），9月零售销售

欧元区：第三季度初步国内生产总值（GDP），10月商业气候指数，10月消费者信心指数

法国：第三季度初步GDP

德国：第三季度初步GDP，10月初步CPI，10月失业率

意大利：第三季度初步GDP

日本：9月零售贸易

西班牙：第三季度初步GDP，10月CPI

美国：第三季度初步GDP，10月ADP就业变动

业绩：AbbVie（Q3），安进（Q3），自动化数据处理（Q1），博思德（Q3），Booking Holdings（Q3），卡特彼勒（Q3），Chubb（Q3），Coinbase（Q3），DoorDash（Q3），eBay（Q3），礼来（Eli Lilly）（Q3），佳明（Garmin）（Q3），GE医疗（Q3），卡夫亨氏（Kraft Heinz）（Q3），Meta平台（Q3），微软（Q1），MicroStrategy（Q3），Next（Q3），Robinhood市场（Q3），Roku（Q3）

星期四，10月31日

澳大利亚：9月建筑许可

中国：10月NBS制造业采购经理人指数（PMI）及10月NBS服务业和建筑业PMI

欧元区：9月失业率，10月调和CPI

法国：10月初步CPI

德国：9月零售销售

日本：日本银行利率决策

英国：10月全国住房价格

美国：9月个人消费支出（PCE）价格指数，至10月25日的初请失业金人数

业绩：亚马逊（Q3），苹果（Q4），百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb）（Q3），康卡斯特（Q3），康菲石油（ConocoPhillips）（Q3），雅诗兰黛（Estée Lauder）（Q1），英特尔（Q3），林德（Linde）（Q3），万事达卡（Mastercard）（Q3），默克（Merck & Co.）（Q3），保诚金融（Prudential Financial）（Q3），Roblox（Q3），壳牌（Shell）（Q3），优步（Uber）（Q3），美国钢铁（United States Steel）（Q3），威利斯塔尔斯沃顿（Willis Towers Watson）（Q3）

星期五，11月1日

澳大利亚：第三季度生产者价格指数（PPI）

中国：10月财新制造业PMI

瑞士：10月CPI

美国：10月就业报告，包括非农就业人数和平均时薪；10月ISM制造业PMI

业绩：雪佛龙（Q3），埃克森美孚（Exxon Mobil）（Q3）

注意：虽然我们仔细核对所有日期以确保其在撰写时正确，但上述公告可能会有所变动。



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