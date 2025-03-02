一周展望：美国就业报告、博通财报、欧洲央行利率决议

美国10年期国债收益率周三下跌至4.247%，低于1月的4.8%以上，原因是地缘政治紧张局势和经济增长放缓的担忧加剧了市场对美国经济前景的悲观情绪。本周，多项重要经济数据即将发布，可能加剧市场波动，其中包括美国劳工统计局的就业报告、薪资处理公司ADP的私营部门就业报告，以及供应管理协会（ISM）发布的服务业和制造业活动数据。

在大西洋彼岸，欧洲央行周四的利率决议将成为决定欧元兑美元走势的关键因素。同时，美国方面，（博通Broadcom）将在周四发布第一季度财报，这可能会缓解或加剧投资者对(英伟达Nvidia) 表现的担忧。美国市场在英伟达周三公布第四季度财报后下跌，该公司警告称第一季度利润率可能收窄。

美国就业报告

周五 3月7日

经济学家预计，美国经济在2月新增13.3万个就业岗位，低于1月的14.3万个。与此同时，失业率预计维持在4%不变，而平均时薪环比增长预计为0.3%，低于1月的0.5%。

如果就业报告显示美国劳动力市场依然强劲，可能会加剧市场对通胀压力仍未完全受控的担忧。这可能使美联储在降息方面更加谨慎，从而提高美元存款的吸引力，并可能导致美元对日元走强。

近期，美元兑日元（USD/JPY） 显示出美元疲软的迹象，日元兑美元汇率已从年初的¥158升至¥149左右。然而，¥149是日元近期的关键阻力位。此外，相对强弱指数（RSI）从30反弹，表明动能可能正在转向。如果美元兑日元在¥149的支撑位反弹，日元可能进一步走弱，目标区间在¥154.50至¥155。相反，如果美国就业数据疲软，日元可能突破¥149，并进一步升至¥143附近。

USD/JPY，2024年4月至今

博通 Q1 财报

周四 3 月 6 日

分析师预计，博通（Broadcom）将在2025财年第一季度报告22.2%的营收增长，达到146亿美元，推动每股收益（EPS）同比增长35.4%，至1.49美元。毛利率预计为77.7%。

展望未来，分析师预测该半导体制造商第二季度营收将同比增长22.1%，达到146亿美元，毛利率为77.4%，每股收益预计仍为1.49美元。全年总营收预计增长19.1%，达到614亿美元。

截至周四收盘，博通股价年初至今已下跌约15%，至197.80美元。期权市场预计，博通股价在Q1财报发布后将波动约8.5%。

在财报公布前，该股走势显得较为脆弱。如果股价跌破当前支撑位，可能会下探至185美元附近的缺口——该缺口源于公司上次发布季度财报时的走势。如果跌破这一水平，股价可能进一步回落，甚至跌至160美元。尽管这种情况看似不太可能，但相对强弱指数（RSI）持续走低，暗示股价仍有下行空间。

博通股价走势，2024年1月至今

欧洲央行利率决议

周四 3 月 6 日

市场预计欧洲央行（ECB）将在周四将利率下调0.25个百分点，但更大的焦点在于未来是否会有更多降息。交易员普遍押注欧洲央行尚未结束降息周期，并将在未来的会议上进一步降低利率。这种货币政策进一步宽松的预期，是欧元近期对美元表现疲软的关键原因之一。

EUR/USD汇率已跌破 1.04 美元，过去五周多次测试 1.052 美元未果后，出现大幅回落。如果欧洲央行继续降息以刺激经济，而美联储（Fed）保持当前利率不变以抑制通胀，同时特朗普若重新执政并对欧洲进口商品加征关税，欧元兑美元可能会进一步走弱。

目前，欧元已跌破短期上升趋势线（如下图所示），未来可能会进一步滑落至 1.03 美元。

EUR/USD 走势，2024 年 4 月至今

重点经济与公司事件



本周主要的经济公告及美国和英国的公司财报包括：

周一 3 月 3 日

• 中国：2 月财新制造业采购经理人指数（PMI）

• 欧元区：2 月初步调和消费者价格指数（CPI）

• 美国：2 月供应管理协会（ISM）制造业 PMI

• 财报：Bunzl（全年）

周二 3 月 4 日

• 澳大利亚：澳洲联储（RBA）利率会议纪要、1 月零售销售

• 欧元区：1 月失业率

• 财报：Abrdn（全年）、Ashtead（Q3）、AutoZone（Q2）、Beazley（全年）、CrowdStrike（Q4）、Flutter Entertainment（全年）、Greggs（全年）、Intertek（全年）、Ross Stores（Q4）、Sea（Q4）、Weir（全年）

周三 3 月 5 日

• 澳大利亚：Q4 国内生产总值（GDP）

• 中国：2 月财新服务业 PMI

• 瑞士：2 月 CPI

• 美国：2 月 ISM 服务业 PMI、2 月 ADP 就业变动数据

• 财报：Marvell Technology（Q4）

周四 3 月 6 日

• 澳大利亚：1 月贸易余额

• 欧元区：欧洲央行（ECB）利率决议、1 月零售销售

• 美国：截至 2 月 28 日当周首次申请失业救济人数

• 财报：Admiral（全年）、Broadcom（Q1）、Costco（Q2）、Endeavour Mining（全年）、Entain（全年）、Gap（Q4）、Harbour Energy（全年）、ITV（全年）、JD.com（Q4）、Kroger（Q4）、Melrose Industries（全年）、Reckitt Benckiser（全年）、Rentokil Initial（全年）、Schroders（全年）、Vistry（全年）

周五 3 月 7 日

• 加拿大：2 月失业率

• 中国：2 月贸易余额

• 欧元区：Q4 GDP

• 德国：1 月工厂订单

• 美国：2 月就业报告，包括非农就业数据

• 财报：无主要财报发布

注：尽管我们在撰写时已仔细核对所有日期，以确保其准确性，但上述公告可能会有所变动。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.