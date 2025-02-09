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一周展望：美国通胀、英国经济增长、思科业绩

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CMC Markets

CMC Markets

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09 Feb 2025, 13:00

本周焦点将是通胀和经济增长，首先是中国和美国的消费者价格通胀数据更新，随后是英国和欧元区的第四季度国内生产总值（GDP）数据发布。随着财报季的持续进行，软件服务公司思科将成为本周公布最新季度业绩的重要企业之一。此外，许多交易员还将关注可口可乐、巴克莱、NatWest和联合利华的业绩报告。

 

美国 1 月 CPI

周三 2 月 12
美国 1 月通胀数据预计将显示物价压力略有缓解。分析师预计，1 月消费者价格指数（CPI）同比上涨 2.9%，与 12 月持平，而剔除食品和能源的核心 CPI 预计将从 12 月的 3.2% 降至 3.1%。按月计算，1 月整体 CPI 预计将降至 0.3%，低于 12 月的 0.4%。然而，核心 CPI 预计将从上月的 0.2% 回升至 0.3%。

目前 1 月 CPI 通胀互换定价显示，年度 CPI 增长率预计为 2.9%，与分析师预期一致。然而，如果数据低于预期，市场可能会进一步消化美联储今年降息的预期，这可能对美元不利。在这种情况下，美元兑日元（USD/JPY）可能受到最大影响，因为该货币对已经跌破 ¥152.75 支撑位。如果年度 CPI 意外放缓，可能会进一步削弱美元兑日元，推动该货币对跌破 ¥150。

美元兑日元（USD/JPY），2024 年 5 月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

 

思科 Q2 业绩

周三 2 月 12

分析师预计，思科 2025 财年第二财季的每股收益同比增长 4.4% 至 0.91 美元，营收预计增长 8.5% 至 139 亿美元。展望第三财季，分析师预计公司将指引营收增长 9.1% 至 138 亿美元，每股收益增长 1.8% 至 0.90 美元。

截至上周四收盘，思科股价年初至今已上涨约 5%，至 62.27 美元。根据期权市场定价，预计业绩公布后股价波动幅度约为 5.7%，这意味着股价可能在 58.70 美元至 65.80 美元之间波动。

期权市场还显示，在 62.50 美元和 65 美元行权价处，Gamma 水平有所积累，且看涨期权远超看跌期权。这表明，在思科 Q2 业绩公布后，隐含波动率下降，套保资金流动可能对公司股价产生压力，导致其下跌。

此外，该股正接近 64 美元的阻力位，该价位是 2022 年 10 月至 2024 年 8 月间形成的牛市旗形形态的 100% 延展目标。同时，相对强弱指数（RSI）显示，股价动能正在减弱。这表明，该股可能已超买。如果思科的业绩符合预期，可能不足以推动股价突破技术面及期权市场相关的阻力位。

思科系统股价，2022 年 8 月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

 

英国 Q4 GDP

周四 2 月 13

英国经济增长（或缺乏增长）可能会受到比平时更大的关注，这是因为英国央行（BoE）在上周四的利率决议会议上下调了经济增长预期，同时上调了通胀展望。此外，英国央行还投票决定将利率下调 0.25 个百分点至 4.5%，在抑制通胀与刺激增长之间寻求平衡。

英国央行的前景预测凸显出一种“滞胀”现象——经济增长停滞，同时通胀依然顽固。英国 10 年期国债收益率的变动也支持这一观点，政府借贷成本上升，而英镑兑美元走弱。若 GDP 数据疲软，只会进一步加强滞胀的观点，并可能加速英镑整体的贬值趋势，抵消年初以来的涨幅。

过去一周,英镑/美元（GBP/USD） 曾测试 1.256 美元的阻力位，但未能突破。与此同时，支撑位在 1.23 美元附近，如果英国 GDP 数据令人失望，英镑可能跌向该水平。若跌破 1.23 美元，GBP/USD 可能进一步下探至 1.20 美元。然而，若 GDP 数据好于预期，英镑/美元可能上涨至 1.28 美元左右。

镑/美元（GBP/USD），2023 年 6 月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

 

重点经济与企业事件

即将到来的主要经济公告及美国和英国的公司财报包括：

周日 2 月 9

  • 中国：1 月消费者价格指数（CPI）

周一 2 月 10

  • 澳大利：2 月 Westpac 消费者信心指数
  • 财报：麦当劳（Q4）、Vertex Pharmaceuticals（Q4）

周二 2 月 11

  • 英国：英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）在伦敦芝加哥大学布斯商学院（The University of Chicago Booth School of Business）的演讲
  • 财报：可口可乐（Q4）、DoorDash（Q4）、Dunelm（HY）、吉利德科学（Q4）、万豪国际（Q4）、标普全球（Q4）、Shopify（Q4）、Welltower（Q4）

周三 2 月 12

  • 美国：1 月消费者价格指数（CPI）
  • 财报：AppLovin（Q4）、Barratt Redrow（HY）、思科系统（Q2）、CME 集团（Q4）、CVS Health（Q4）、Equinix（Q4）、卡夫亨氏（Q4）、Reddit（Q4）、Robinhood Markets（Q4）

周四 2 月 13

  • 德国：1 月调和消费者价格指数（CPI）
  • 新西：Q1 两年期通胀预期
  • 瑞士：1 月消费者价格指数（CPI）
  • 英国：Q4 国内生产总值（GDP）
  • 美国：1 月生产者价格指数（PPI）、截至 2 月 7 日的周初请失业金人数
  • 财报：爱彼迎（Q4）、应用材料（Q1）、巴克莱（FY）、英美烟草（FY）、Brookfield（Q4）、可口可乐 HBC（FY）、Coinbase（Q4）、迪尔公司（Q1）、杜克能源（Q4）、穆迪（Q4）、摩托罗拉解决方案（Q4）、帕洛阿尔托网络（Q2）、RELX（FY）、Renishaw（HY）、Roku（Q4）、联合利华（FY）、Zoetis（Q4）

周五 2 月 14

  • 欧元区：Q4 预览 GDP
  • 美国：1 月零售销售、1 月工业生产、2 月密歇根大学消费者信心指数（初值）
  • 财报：Moderna（Q4）、NatWest（FY）、Segro（FY）

：尽管我们在撰写时已仔细核对所有日期以确保其准确性，但上述公告可能会有所变动

 


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