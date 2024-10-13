一周展望：英国通胀数据、美国零售销售数据、Netflix财报

英国消费者价格数据将于周三公布，预计显示9月份的通胀有所降温。与此同时，美国零售销售数据将于周四发布，这将为交易者提供有关美国消费者健康状况的洞察，尤其是在下个月总统大选即将到来之际。此外，本周美国财报季将加速展开，Netflix第三季度财报备受关注，此外还有包括美国银行、花旗集团、高盛、摩根士丹利、黑石集团和美国运通等主要金融机构的报告。

美国大选更新

白宫之争依然极其胶着。根据政治事件博彩网站PredictIt的数据，共和党候选人唐纳德·特朗普在过去一周略微领先于他的民主党对手卡马拉·哈里斯，PredictIt数据显示，特朗普的胜率为52%，而哈里斯的胜率为51%。与此同时，标普500指数周三收于历史高点，达到5792.04点。

PredictIt的数据进一步显示，52%的特朗普支持者押注他将获胜，而48%的人押注他会输。至于哈里斯，51%的支持者认为她会赢，49%的人押注她会输。目前，选举结果预计将取决于六个关键州的投票结果，总体形势依然非常紧张。

博彩市场显示，美国总统大选目前呈现出势均力敌的态势。

英国9月消费者价格指数（CPI）

周三，10月16日

分析师预计英国9月份的通胀将进一步降温，预测头条消费者价格指数（CPI）同比上涨1.9%，低于7月和8月的2.2%。如果9月份的CPI读数低于2%，可能为英国央行（BoE）进一步降息铺平道路。英国央行的下次利率会议定于11月7日举行。

10月4日发布的意外强劲的美国就业数据，以及周四意外高于预期的9月美国通胀数据2.4%，已经影响了美元对英镑的汇率。英镑现在正接近突破1.30美元的重要支撑水平。如果低于预期的英国CPI数据支持英国央行进一步降息的可能性，英镑可能会贬值至约1.26美元，可能会抹去英镑自8月中旬以来对美元的涨幅。

GBP/USD，2024年5月至今

美国9月份零售销售数据

10月17日星期四

分析师预计，9月美国零售销售环比增长0.2%，高于8月份的0.1%。同时，不包括波动较大的汽车和加油站销售的零售销售预计环比增长0.3%，较8月的0.2%有所提升。鉴于投资者对美国消费者支出放缓的担忧依旧存在，零售销售数据仍是一个重要的监测指标。

月度零售销售的上升可能提振美元，尤其是相对于欧元。欧元/美元汇率已经跌破了重要的上升趋势，目前正接近1.09的支撑位。若美国零售销售数据表现强劲，可能会进一步推高美元，导致欧元/美元跌破1.09的支撑位，甚至进一步向1.079靠近。

欧元/美元，2024年4月至今

Netflix第三季度财报

10月17日星期四

分析师预计其第三季度每股收益增长37.3%，达到5.12美元，收入增长14.4%，达到98亿美元。同时，净新增订阅用户预计为426万，低于第二季度的800万。展望第四季度，分析师预计Netflix将给出每股收益3.90美元，收入达到100亿美元的指引。净新增订阅用户预计约为700万，远低于2023年第四季度的1310万。

期权市场的定价表明，Netflix的股价（截至周四收盘为730.29美元，今年迄今上涨56%）在第三季度财报公布后可能会有7%左右的波动。期权市场中伽玛值最大的价格水平为700美元，表明如果财报符合分析师预期，股价在隐含波动率重置后可能回落至该价格。

尽管今年Netflix股价上涨，但自8月以来上涨势头有所减弱，这可以从相对强弱指数（RSI）的下降中看出。此外，技术图表上似乎形成了上升楔形。目前700美元水平提供了一些支撑，但若跌破该水平，股价可能会进一步下跌，目标支撑位大约在660美元。

Netflix股价，2024年5月至今

主要经济公告和公司财报日程：

以下是下周重要经济公告以及美国和英国公司报告的简要概述：

10月14日，周一

中国 ：9月进口、出口及贸易余额

：9月进口、出口及贸易余额 财报：Karooooo (Q2)

10月15日，周二

加拿大 ：9月消费者价格指数（CPI）

：9月消费者价格指数（CPI） 欧元区 ：欧洲央行贷款调查

：欧洲央行贷款调查 法国 ：9月CPI

：9月CPI 新西 兰 ：第三季度CPI

：第三季度CPI 英国 ：8月平均工资、8月失业率、9月申领人数

：8月平均工资、8月失业率、9月申领人数 财报：美国银行 (Q3)、Bellway (FY)、嘉信理财 (Q3)、花旗银行 (Q3)、高盛 (Q3)、强生 (Q3)、联合健康 (Q3)

10月16日，周三

意大利 ：9月CPI

：9月CPI 日本 ：9月进口、出口及贸易余额

：9月进口、出口及贸易余额 英国 ：9月CPI、生产者价格指数（PPI）、零售价格指数（RPI）

：9月CPI、生产者价格指数（PPI）、零售价格指数（RPI） 财报：雅培 (Q3)、摩根士丹利 (Q3)、普洛斯 (Q3)、惠特贝德 (HY)

10月17日，周四

澳大利 亚 ：9月就业变化、9月失业率

：9月就业变化、9月失业率 欧元区 ：欧洲央行利率决议、9月协调CPI、欧盟领导人峰会

：欧洲央行利率决议、9月协调CPI、欧盟领导人峰会 日本 ：9月CPI

：9月CPI 美国 ：9月零售销售、截至10月11日的初请失业金人数

：9月零售销售、截至10月11日的初请失业金人数 财报：AJ Bell (FY)、黑石 (Q3)、Elevance Health (Q3)、直觉外科 (Q3)、达信集团 (Q3)、Netflix (Q3)、瑞腾基 (Q3)、圣詹姆斯广场 (Q3)

10月18日，周五

中国 ：第三季度国内生产总值（GDP）、9月工业生产、9月零售销售

：第三季度国内生产总值（GDP）、9月工业生产、9月零售销售 英国 ：9月零售销售

：9月零售销售 财报：美国运通 (Q3)、宝洁 (Q1)

请注意，尽管我们在撰写时已仔细核对所有日期，但上述公告可能会有所变动。



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