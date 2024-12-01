一周展望：ISM指数与美国就业报告，Salesforce财报发布

感恩节假期过后，美国市场将重启交易，本周将有一系列重要经济数据出炉，包括美国就业报告和两项采购经理人指数（PMI）数据。这些数据可能引发市场价格波动，尤其是在下一次美联储会议召开前两周左右。目前，市场对于12月是否会有新的降息决策仍存分歧。隔夜掉期市场当前预期12月降息25个基点的概率约为60%。

ISM制造业与服务业报告

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制造 业： 12月2日（周一）

12月2日（周一） 服务业： 12月4日（周三）

美国供应管理协会（ISM）本周将发布两项关键的PMI数据：周一发布制造业数据，周三发布服务业数据。

制造 业PMI ： 制造业数据已连续处于收缩区间，但预计11月数据将从46.5上升至48，接近表示扩张的50临界值。

制造业数据已连续处于收缩区间，但预计11月数据将从46.5上升至48，接近表示扩张的50临界值。 服务业PMI： 服务业数据在10月达到56，是自2022年8月以来的最高水平，但预计11月将略微下降至55.4。

如果数据强劲，可能会倾向于支持美联储在12月不降息的预期，这可能推动利率上升并进一步强化美元。

欧元/美元近期表现最为疲弱，目前试图在相对强弱指数（RSI）上找到双底支撑，但仍难以突破10日指数移动均线（EMA）。如果汇价突破该均线，可能将目标指向1.068美元。然而，目前动能倾向于进一步下跌，可能再次测试11月22日的低点支撑。

欧元/美元走势图：2023年3月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

Salesforce第三季度财报



12月3日（周二）

Salesforce预计第三季度每股收益同比增长15.7%，达到2.44美元，收入增长7.2%，达到93亿美元。展望第四季度，分析师预计公司将指引销售额达到100亿美元，同比增长8.3%，每股收益将增长15.7%，达到2.65美元。基于期权市场的隐含波动率，股价可能会出现7.2%的涨跌幅。

期权仓位显示出市场的看涨情绪，交易者押注股价上涨。这从340美元和350美元的显著看涨期权Gamma水平得到印证，这些价位可能构成阻力。与此同时，股价在300美元才出现支撑，这里是主要的看跌期权墙所在位置。

Salesforce期权仓位图表

来源：Bloomberg, Michael Kramer

技术图表与上述观点一致，显示阻力位约在350美元。这表明，若Salesforce的业绩与预期相符，可能不足以推动股价进一步上涨。目前，10日指数移动平均线（EMA）一直起到支撑作用，而股价正测试这一支撑位。

在财报发布前，如果股价明确跌破这一支撑，可能导致股价回落至300美元附近，填补此前的价格缺口。同时，不满的看涨期权持有人可能平仓，进一步加剧下行压力。

Salesforce股价图表，2024年7月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

美国就业报告



2024年12月6日，星期五

分析师预计，美国11月非农就业岗位新增20万个，高于10月仅新增1.2万个的表现。同时，失业率可能从上月的4.1%上升至4.2%。月度薪资增长预计将从0.4%降至0.3%，年度薪资增速预计从4.0%放缓至3.9%。

此次就业报告可能成为12月降息与否的重要指针，下一周的消费者价格指数（CPI）报告也可能成为决定性因素。如果就业报告表现强劲，将利好美元兑大多数货币的走势，唯独美元兑日元（USD/JPY）可能例外。原因在于，日本央行或将在12月加息，这可能会对美国经济数据的影响形成压制，尤其是在当前市场对日央行加息概率已升至60%的情况下。

市场情绪已经较为紧张，因USD/JPY已突破上行趋势线，且相对强弱指标（RSI）显示动能已显著转变。如果汇价跌破151日元支撑位，则可能进一步回调至148.50日元附近。

美元/日元走势图，2024年7月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

本周主要经济与公司事件



以下为即将发布的主要经济数据与计划公布的美英公司财报：

12月2日，星期一

澳大利 亚 ：10月零售销售数据

：10月零售销售数据 中国 ：11月财新制造业PMI

：11月财新制造业PMI 欧元区 ：制造业PMI

：制造业PMI 英国 ：11月全国房价指数、制造业PMI

：11月全国房价指数、制造业PMI 美国 ：11月ISM制造业PMI

：11月ISM制造业PMI 财报：Zscaler（Q1）

12月3日，星期二

英国 ：11月零售销售数据

：11月零售销售数据 财报：Marvell（Q3）、Salesforce（Q3）、SSP Group（Q4）

12月4日，星期三

澳大利 亚 ：第三季度GDP数据

：第三季度GDP数据 中国 ：11月财新服务业PMI

：11月财新服务业PMI 欧元区 ：欧洲央行行长拉加德讲话

：欧洲央行行长拉加德讲话 英国 ：服务业PMI、英格兰银行行长贝利讲话

：服务业PMI、英格兰银行行长贝利讲话 美国 ：11月ISM服务业PMI、美联储褐皮书发布

：11月ISM服务业PMI、美联储褐皮书发布 财报：Ixico（全年）、Marston’s（全年）、Paragon Banking Group（全年）、Synopsys（Q4）

12月5日，星期四

欧元区 ：10月零售销售数据

：10月零售销售数据 美国 ：10月贸易余额

：10月贸易余额 财报：AJ Bell（全年）、American Outdoor Brands（Q2）、Brown-Forman Corp（Q2）、DocuSign（Q3）、Dollar General Corp（Q3）、DS Smith（半年）、Frasers Group（半年）、Hewlett Packard Enterprise（Q4）、Kroger（Q3）、Lululemon（Q3）、Tillys（Q3）、Ulta Beauty（Q3）

12月6日，星期五

欧元区 ：第三季度GDP数据

：第三季度GDP数据 美国 ：11月非农就业人数、失业率

：11月非农就业人数、失业率 财报：Berkeley Group（半年）、Schroder European Real Estate Investment Trust（全年）

注意：尽管我们已尽力核实以上日期，但公告时间可能随时调整。



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