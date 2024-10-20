一周展望：全球PMI数据；通用电气航空、特斯拉财报

欢迎来到Michael Kramer的本周市场三大事件精选，以及他对最新美国大选下注市场的更新。

尽管本周宏观经济头条较为清淡，但来自美国和欧洲的采购经理人指数（PMI）初值将为市场提供10月主要经济体表现的最新情况。同时，第三季度财报季将全面展开，特斯拉（Tesla）、通用电气航空（GE Aerospace）、可口可乐（Coca-Cola）、联合利华（Unilever）等公司都将发布最新财报。

美国大选更新：

根据美国博彩网站PredictIt的数据，前总统唐纳德·特朗普在与副总统卡玛拉·哈里斯的白宫竞赛中已取得领先。随着11月5日总统大选的临近，55%的下注者认为特朗普会赢，而45%的人则认为他会输。在支持哈里斯的下注者中，48%认为她会赢，而52%认为她会输。哈里斯的胜率已跌至历史最低点。

有趣的是，波动性指数VIX（下图白线）显示，随着特朗普的领先,美股投资者对标普500指数未来一个月的波动预期有所下降，或暗示市场参与者认为大选结果的不确定性在减少。如果特朗普的胜率继续提升，VIX指数可能会进一步下跌。

目前特朗普在美国博彩市场上已领先哈里斯。

来源：PredictIt, Bloomberg, Michael Kramer

GE航空第三季度业绩



周二，10月22日

GE航空是通用电气公司（General Electric）于2024年4月拆分为三家独立公司之一，其他两家分别是GE医疗和GE Vernova（可再生能源部门）。这三家公司都将在本月发布第三季度财报，首先是GE航空将于周二公布，随后是GE Vernova在次日发布，GE医疗将于10月30日发布。

GE航空的股价近期表现非常强劲，年初至今已上涨逾90%，目前徘徊在192美元上方。分析师预计公司将在周二美国市场开盘前发布第三季度财报，预计每股收益（EPS）为1.13美元，营收为90亿美元。展望未来，分析师预测第四季度的每股收益可能环比下降至1.01美元，但营收预计将攀升至96亿美元。期权市场的定价暗示，财报公布后股价可能会有大约4%的波动。

在过去12个月里，GE航空的股价已经翻倍，最近突破了150至175美元之间的整理区间。从下方的技术图表来看，股价可能形成了一个看跌的“冲高回落”模式，并且可能进入一个看跌的上升楔形形态。同时，相对强弱指数（RSI），作为衡量动能的指标，已逐渐下降至60附近，暗示短期内股价可能走低，首个关键支撑位在184美元，接下来可能的下行目标为160美元。

GE航空股价走势，2023年11月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

特斯拉第三季度业绩



周三，10月23日

根据分析师估计，特斯拉预计将在第三季度报告每股收益（EPS）为0.59美元，低于去年同期的0.66美元，营收预计为255亿美元，高于去年同期的251亿美元。毛利率预计将从17.9%上升。该公司通常不提供财务指引。

近期，特斯拉股价在过去几周经历了大幅抛售，10月份下跌了14%，截至周四收盘报220.89美元。基于期权定价，市场预计特斯拉股价在第三季度财报发布后可能波动约6.3%。然而，随着财报临近，期权市场中的隐含波动率上升，这一估计可能会改变，甚至可能增大。

目前，特斯拉股价已跌破8月份开始的上升趋势，动能也转为负面。正如下方技术图表所示，最近的价格走势形成了一个“岛形反转”形态，上行有待填补的缺口在230美元和240美元附近，下行的缺口在205美元左右。如果第三季度业绩符合预期，股价可能反弹，潜在目标是填补240美元的上行缺口，假设市场已经消化了CEO埃隆·马斯克可能发布的任何负面消息或意外言论。

特斯拉股价走势，2024年5月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

全球10月PMI数据



周四，10月24日

周四，欧陆、英国和美国将陆续发布采购经理人指数（PMI）数据。该数据将提供关于这些经济体制造业和服务业在10月表现的洞察。总体而言，英国的制造业数据有所改善，但美国和欧元区的表现仍然疲弱。同时，服务业在这三个经济体中保持了强劲表现。

值得一提的是，美国经济总体上优于欧元区，这使得欧元相对于美元走弱。欧元兑美元已跌至约1.083美元，并接近1.079美元的支撑位。如果该支撑位被突破，欧元/美元可能会进一步下跌，潜在目标是1.066美元。当然，这种情况的发生可能还取决于美国经济数据能否继续优于欧元区。

欧元/美元走势，2023年9月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

关键经济与公司事件

以下是下周值得关注的重要经济公告以及美国和英国的公司报告时间安排：

周一，10月21日

中国：人民银行利率决议

德国：9月生产者物价指数 (PPI)

新西兰：9月进口、出口及贸易差额

美国：国际货币基金组织会议（持续至10月26日）

财报：Verizon (Q3)

周二，10月22日

英国：英格兰银行行长安德鲁·贝利在纽约彭博全球监管论坛的演讲

财报：Danaher (Q3), Fiserv (Q3), GE Aerospace (Q3), 洲际酒店集团 (Q3), 洛克希德·马丁 (Q3), 菲利普·莫里斯 (Q3), RTX (Q3), 德州仪器 (Q3)

周三，10月23日

澳大利亚：10月Judo银行PMI数据

加拿大：加拿大央行利率决议

欧元区：10月消费者信心指数

英国：英格兰银行行长安德鲁·贝利在华盛顿国际金融协会的讨论

美国：9月二手房销售

财报：AT&T (Q3), 波音 (Q3), 波士顿科学 (Q3), 可口可乐 (Q3), GE Vernova (Q3), IBM (Q3), NextEra Energy (Q3), PensionBee (Q3), ServiceNow (Q3), T-Mobile (Q3), 特斯拉 (Q3), Thermo Fisher Scientific (Q3)

周四，10月24日

欧元区、法国、德国、英国、美国：10月PMI数据

日本：10月东京消费者物价指数 (PMI)

美国：10月18日初请失业金人数

财报：霍尼韦尔 (Q3), S&P Global (Q3), 联合太平洋 (Q3), 联合包裹服务 (Q3), 联合利华 (Q3)

周五，10月25日

加拿大：8月零售销售

德国：10月IFO商业景气指数

美国：9月耐用品订单，10月密歇根消费者信心指数

财报：高露洁棕榄 (Q3), HCA Healthcare (Q3)

注意：虽然我们仔细检查了所有日期以确保其在撰写时的正确性，但上述公告可能会有所更改。



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