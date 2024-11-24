一周展望：戴尔财报、美国PCE通胀数据、欧元区CPI发布

感恩节假期将使美国市场的交易周缩短，市场将在周四休市，并于周五提前收盘。因此，美联储将提前一天，于周二发布11月6日至7日会议的会议纪要。该纪要将为美联储12月会议及其经济预测摘要奠定基础。经济预测摘要通常每隔一次会议发布，可能会暗示2025年的降息幅度低于9月的预期。然而，我们的主要关注点是美国电脑制造商戴尔（Dell）的第三季度财报，以及来自美国、德国和欧元区的通胀数据更新。

戴尔第三季度财报

2024年11月26日（周二）

分析师预计，戴尔2025财年第三季度的每股收益（EPS）同比增长9%，达到2.05美元，营收同比增长10.5%，达到246亿美元。增长的主要动力可能来自其存储与网络部门，即戴尔基础设施解决方案集团（Dell Infrastructure Solutions Group），预计该部门营收同比增长33.4%，达到113亿美元。

展望未来，分析师预计第四季度每股收益将同比增长20.9%，达到2.66美元，营收同比增长14.1%，达到254亿美元。基础设施解决方案集团的第四季度营收预计将增长30%，达到121亿美元。在第三季度财报发布后，根据期权市场定价，戴尔股价可能上涨或下跌10.9%。上周四，戴尔股价收于138.92美元，年内涨幅已超过85%。

自8月初以来，戴尔股价一直在上升通道内运行，并在今年重新加入标普500指数。此外，其相对强弱指数（RSI）已攀升至60，显示出进一步上涨的潜力。本月以来，股价在138美元附近盘整。如果财报表现优异并突破该阻力位，股价可能上行至147美元，接近6月和7月的高点。

戴尔科技股价图表：2024年5月至今

来源：TradingView, Michael Kramer

美国10月PCE物价指数

2024年11月27日（周三）

根据分析师预计，美国个人消费支出（PCE）物价指数（通常被称为美联储偏爱的通胀指标）在截至10月的一年中将同比增长2.3%，高于9月的2.1%。与此同时，备受关注的核心PCE物价指数（剔除波动较大的食品和能源价格）预计同比增长2.8%，高于9月的2.7%。由于最近几个月分析师对PCE数据的预测较为准确，出现重大意外的可能性较低。

如果10月PCE数据再次符合预期，美联储在12月降息的可能性可能会降低。美国通胀的上升以及利率可能维持较高水平更长时间的前景，可能会使美元存款更具吸引力，从而进一步推动美元兑英镑走强。事实上，英镑兑美元（GBP/USD）似乎正在进入新一轮下跌趋势。上周五，英镑兑美元自5月以来首次跌破1.25美元。如果收盘低于该水平，英镑短期内可能进一步下跌，或跌向接近1.235美元的4月低点。

GBP/USD走势图表：2023年12月至今

来源：Bloomberg, Michael Kramer

欧元区11月CPI

2024年11月29日（周五）

欧元区10月消费者价格指数（CPI）显示通胀率为2%，与欧洲央行的目标一致。过去几个月，该地区的CPI数据一直在2%左右波动：8月降至2.2%，9月进一步降至1.7%，但10月又回升至2%。

类似趋势也出现在欧元区GDP最大经济体德国，8月通胀率降至1.9%，9月进一步降至1.6%，10月则回升至2%。

德国将在周四发布11月的CPI初值数据，这将早于欧元区整体11月CPI数据的发布时间一天。德国的数据可能为欧元区通胀提供早期指引。如果德国和欧元区的CPI数据继续一致，投资者可能会在潜在的12月欧洲央行降息之前巩固其头寸。

经济学家预计，德国11月的通胀率将维持在2%，而整个欧元区的通胀率可能略有上升。如果德国和欧元区11月的CPI数据都低于2%，可能会让市场感到意外。这种情况可能表明欧洲央行需要采取更激进的降息措施，特别是在经济增长数据持续疲弱的情况下。

进一步的欧洲央行降息可能会对欧元兑美元（EUR/USD）施加更大的下行压力。欧元对美元的汇率已显著走弱，上周五跌破1.04美元，这是自2022年11月以来的首次。如果这一支撑位失守，汇率可能跌向下一个支撑位1.03美元。更进一步，欧元可能会朝着与美元平价的方向回落，甚至可能跌破平价水平。

EUR/USD走势图表：2022年9月至今

来源：Bloomberg, Michael Kramer

关键经济和公司事件

以下是即将到来的一周内主要经济公告以及美国和英国的公司财报安排：

11月25日，星期一

德国：11月IFO商业景气指数

财报：Agilent Technologies（Q4），Bath & Body Works（Q3），Zoom（Q3）

11月26日，星期二

美国：联邦公开市场委员会（FOMC）会议纪要

财报：Abercrombie & Fitch（Q3），Analog Devices（Q4），AO World（HY），Autodesk（Q3），Best Buy（Q3），CrowdStrike（Q3），Dell（Q3），Dick's Sporting Goods（Q3），Halfords（HY），HP（Q4），JM Smucker（Q2），Macy’s（Q3），Manchester United（Q1），Workday（Q3）

11月27日，星期三

澳大利亚：10月消费者价格指数（CPI）

新西兰：新西兰储备银行利率决议

美国：10月个人消费支出（PCE）物价指数，Q3国内生产总值（GDP）

财报：Frontline（Q3），Pennon（HY），Pets at Home（HY）

11月28日，星期四

德国：11月CPI

日本：11月东京CPI

美国：感恩节（市场休市）

财报：无主要公告

11月29日，星期五

加拿大：Q3 GDP

欧元区：11月CPI

德国：10月零售销售

瑞士：Q3 GDP

财报：无主要公告

注：尽管我们已尽力确保以上日期的准确性，但所列公告可能会有所变动。



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