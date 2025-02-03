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一周展望：英国央行利率决议、美国就业报告、Alphabet 财报

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CMC Markets

CMC Markets

Best in-house analyst award (dark version)

03 Feb 2025, 13:20

下周，美国企业财报将进入高峰期，包括谷歌母公司Alphabet亚马逊AMD 在内的多家科技巨头将公布第四季度及全年业绩。此外，美国经济数据也将成为市场焦点，其中包括周五发布的非农就业数据和失业率报告，以及本周稍早发布的美国供应管理协会（ISM）制造业和服务业指数报告。与此同时，大西洋彼岸的英国央行将于周四召开利率决议会议。

Alphabet Q4 财报

发布时间：2 月 4 日（周二）

分析师预计，Alphabet 第四季度每股收益将同比增长 29.6% 至 2.13 美元，营收增长 11.9% 至 966 亿美元。其中，广告收入预计增长 9.4% 至 717 亿美元，流量获取成本（TAC）预计增长 7.4% 至 150 亿美元。同时，资本支出预计同比增长 20.2% 至 132 亿美元。尽管该科技巨头未提供营收指引，但分析师预测第一季度营收将增长 11.5% 至 898 亿美元，资本支出增长 17.2% 至 141 亿美元。

根据期权市场的数据，Alphabet A 类股在财报发布后预计将有约 6.7% 的波动。目前，该股自年初以来已上涨 6%，并在上周四收于 200 美元上方，但多次未能突破该关键阻力位。从技术面来看，该股似乎形成了上升三角形，这通常是一个看涨信号，表明未来可能突破并走高。然而，相对强弱指数（RSI）正呈下降趋势，显示上涨动能减弱。

若 Q4 财报发布后市场波动率回落，该股可能面临下行压力。此外，期权市场中看涨期权（calls）的持仓量高于看跌期权（puts），这可能导致不利的对冲流动，从而对股价构成压力。如果 192 美元的支撑位失守，股价可能回落至 181 美元。

Alphabet – A 类股股价走势（2024 年 5 月至今）

来源：TradingView, Michael Kramer

英国央行利率决议

发布时间：2 月 6 日（周四）

市场普遍预期英国央行将在周四将基准利率下调 25 个基点。目前，英国基准利率为 4.75%，此前该行分别在去年 8 月和 11 月两次降息，并在 12 月维持利率不变。根据利率互换市场的数据，2 月降息的概率高达 92%，因此此次降息基本已成定局。但市场对未来货币政策路径仍存在不确定性，预计在此次降息之后，下一次降息最早可能要等到 6 月。

此次利率决议可能会对**英镑兑美元（GBP/USD）**走势产生显著影响。近期英镑表现强劲，并在过去两周稳步上行，本周稳定在 1.24 美元上方。如果英国央行如预期降息，英镑/美元可能升至 1.26 附近。技术面来看，该货币对已突破下降趋势线（见下方图表中的红线），且相对强弱指数（RSI）出现上行趋势，这两个因素均对英镑构成支撑，或推动其测试下一个阻力位 1.2622。

若英镑短期内出现回调，可能需要英国央行行长安德鲁·贝利（Andrew Bailey）及货币政策委员会（MPC）其他成员在此次会议上释放更鸽派的信号，例如暗示可能在 3 月 20 日的会议上进一步降息。但截至目前，这种可能性似乎较低。

GBP/USD 势（2022 年 1 月至今）

来源：TradingView, Michael Kramer

 

美国 1 月非农就业报告

时间：2 月 7 日（周五）

经济学家预计，美国 1 月新增非农就业人数为 16 ，较 12 月的 25.6 万有所下降。失业率预计将维持在 4.1% 不变。同时，1 月平均薪同比增长预计为 3.8%，略低于 12 月的 3.9%。

尽管这一预期表明就业市场仍然稳健，但市场并不预计会出现远超预期的强劲数据。不过，如果非农就业报告表现强劲，可能会提振美元欧元（EUR/USD，从而结束欧元近期的反弹行情。

欧元面临的最大风险在于，若跌破 10 月以来形成的下降趋势线，则可能意味着近期突破失败。在此情境下,EUR/USD可能跌破 1.0250，甚至可能在短期内回到 1:1 平价水平

EUR/USD （2022 年 1 月至今）

来源：TradingView, Michael Kramer

 

主要经济和公司事件

这是即将到来的重要经济数据和公司财报日程：

周一（2 月 3 日）

  • 澳大利：12 月零售销售数据
  • 中国：1 月财新制造业采购经理人指数（PMI）
  • 欧元区：1 月初步调和消费者价格指数（CPI）
  • 美国：1 月 ISM 制造业 PMI
  • 财报公布：Palantir（Q4）

周二（2 月 4 日）

  • 新西：Q4 失业率及就业变化
  • 英国：1 月同店零售销售数据
  • 财报公布：AMD（Q4）、Alphabet（Q4）、Amgen（Q4）、Apollo Global（Q4）、Chipotle（Q4）、Diageo（HY）、Electronic Arts（Q3）、Fox Corp（Q2）、KKR（Q4）、Merck（Q4）、Mondelez（Q4）、PayPal（Q4）、PepsiCo（Q4）、Pfizer（Q4）、Snap（Q4）、Spotify（Q4）、Vodafone（Q3）

周三（2 月 5 日）

  • 中国：1 月财新服务业 PMI
  • 美国：1 月 ISM 服务业 PMI、1 月 ADP 就业数据
  • 财报公布：Arm（Q3）、Boston Scientific（Q4）、Fiserv（Q4）、Ford（Q4）、GSK（Q4）、MicroStrategy（Q4）、Qualcomm（Q1）、Santander UK（Q4）、Uber（Q4）、Walt Disney（Q1）

周四（2 月 6 日）

  • 澳大利：12 月进出口及贸易余额
  • 欧元区：12 月零售销售数据
  • 英国：英国央行（BoE）利率决议
  • 美国：截至 1 月 31 日当周初请失业金人数
  • 财报公布：Amazon（Q4）、AstraZeneca（Q4）、Bristol-Myers Squibb（Q4）、ConocoPhillips（Q4）、Eli Lilly（Q4）、Honeywell（Q4）、Intercontinental Exchange（Q4）、Linde（Q4）、Philip Morris International（Q4）、Roblox（Q4）、Yum! Brands（Q4）

周五（2 月 7 日）

  • 加拿大：1 月失业率及就业变化
  • 美国：1 月非农就业数据、平均时薪变动
  • 财报公布：Fortive（Q4）

 ：以上日程可能会有所整，以官方最新公告


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