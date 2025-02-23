一周展望：澳大利亚CPI、美国PCE、英伟达财报

本周经济新闻较为清淡，主要数据包括德国通胀数据和美国第二季度GDP修正值。市场的关注点将集中在澳大利亚消费者价格指数（CPI）报告和美国个人消费支出（PCE）数据上，其中PCE是美联储首选的通胀指标。然而，英伟达（Nvidia）将于2月26日公布的第四季度财报，可能成为市场的主要推动因素。市场预计英伟达的财报将引发7.76%的股价波动，相当于市值在2600亿美元以上的涨跌幅度。

澳大利亚CPI数据

2月26日（周三）

自2022年12月通胀率见顶以来，澳大利亚的通胀率已大幅下降。然而，在2023年9月和10月触及2.2%的低点后，过去几个月CPI回升至2.5%。分析师预计1月CPI同比增长2.6%，这将是连续第三个月上涨。

尽管澳大利亚的2年期和10年期国债收益率保持稳定，但由于日本央行加息以及日本10年期国债收益率快速攀升，澳元/日元（AUD/JPY）汇率大幅下跌。若CPI数据高于预期，可能会短暂缓解澳元的贬值压力。然而，从技术面来看，自去年11月以来，RSI（相对强弱指数）多次未能突破50，整体趋势仍然偏空。

AUD/JPY，2024年5月至今

英伟达Q4财报

2月26日（周三）

英伟达预计将在2025财年第四季度报告营收同比增长72.1%至380亿美元，主要受数据中心业务和新一代Blackwell图形处理单元（GPU）推动。同时，每股收益（EPS）预计增长63.5%至0.84美元，毛利率预计达到73.5%。

市场关注的焦点在于英伟达的业绩指引。分析师预计第一季度营收增长60.4%至418亿美元，毛利率预计为72.2%。然而，英伟达通常会给出高于市场预期的指引，平均超出20亿美元左右。因此，如果本次指引仅符合市场预期，可能难以令投资者满意。

目前，市场预计财报发布后股价波动约8%，意味着英伟达股价可能难以突破150美元，并将在148.50美元遇到较强阻力。从技术面来看，RSI（相对强弱指数）呈下降趋势，显示出负面动能。下方支撑位在130美元，如果跌破该水平，英伟达可能会在财报发布后的几天内回测113美元附近的低点。

英伟达股价走势，2024年5月至今

美国PCE数据

2月28日（周五）

当前市场调查预计核心PCE在1月份环比增长0.4%，克利夫兰联储的预测也与之相近。如果这一预期成真，将对市场不利，可能导致美国国债收益率大幅上升，并彻底消除美联储在2025年降息的可能性。

最显著的影响可能体现在欧元/美元（EUR/USD）走势上。近期欧元表现有所改善，但仍未能突破1.05美元的关键阻力位。若突破1.05美元，可能进一步上涨至1.06美元；但如果欧元第三次未能突破1.05美元，则可能下跌至1.02美元。

EUR/USD，2024年6月至今

重点经济及公司事件

本周主要的经济公告及美国、英国公司财报包括：

周一 2月24日

欧元区：1月消费者价格指数（CPI）

德国：2月IFO商业景气指数

财报：Croma Security Solutions（全年）、Kosmos Energy（Q4）、Zoom（Q4）

周二 2月25日

德国：第四季度国内生产总值（GDP）

美国：2月消费者信心调查、12月房价指数

财报：Home Depot（Q4）、Intuit（Q2）、Keurig Dr. Pepper（Q4）、Workday（Q4及FY25）

周三 2月26日

澳大利亚：1月CPI

德国：3月GfK消费者信心调查

美国：1月新屋销售数据

财报：Aston Martin（全年）、Lowe's（Q4）、Monster（Q4）、Salesforce（Q4及FY25）、Snowflake（Q4及FY25）

周四 2月27日

日本：2月东京CPI

美国：第四季度GDP

财报：Dell（Q4）、Duolingo（Q4）、伦敦证券交易所（全年）、Ocado（全年）、Rolls-Royce（全年）、Taylor Wimpey（全年）、华纳兄弟探索（Q4）

周五 2月28日

加拿大：第四季度GDP

德国：1月零售销售、1月失业数据

英国：2月房价指数

美国：第四季度个人消费支出（PCE）、截至2月21日的初请失业金人数

财报：Rightmove（全年）

**注：**尽管我们已仔细核对所有日期，以确保撰写时的准确性，但上述公告可能会有所变动。



投资衍生品具有很大风险，并不适用于所有投资者。损失可能超出您的初始投入资金。您并不拥有标的资产及其相关权益。我们建议您征询独立顾问的意见，确保您在交易前完全了解可能涉及的风险。本评论仅提供一般性信息，并没有考虑到您特定的目标，需求及财务状况。因此，在您决定交易或继续持有任何衍生品产品时，您应当结合您的个人目标，需求和财务状况进行考量。对于澳大利亚和新西兰,相关的产品披露声明能够在我们的网站 cmcmarkets.com/zh-au/legal 获取。CMC Markets Asia Pacific Pty Ltd (ACN 100 058 213), AFSL No. 238054, the CFD issuer.