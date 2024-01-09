特斯拉Q4业绩前瞻：利润率仍是影响股价的关键因素

特斯拉Q3回顾



特斯拉在2023年上涨了102%，因在年初进行了降价，交付量在前两个季度均大幅上涨，分别交付了440,808和479,700辆。然而，由于在第三季度工厂面临升级，导致了交付下滑至430,488辆。上个季度特斯拉营收233.5亿美元，同比仅增长8.8%。经调整后的EPS为0.66美元，同比下降37%。毛利率为17.9%，连续三个季度低于20%。



由于第三季度业绩不佳，特斯拉的股价在去年10月下旬曾一度跌破200美元，但由于受美联储降息预期的影响，该股价自去年11月以来持续反弹，基本收复了第三季度财报公布后的所有跌幅。

这个季度需要关注什么



特斯拉在第四季度的交付量超出了华尔街的预期，生产了494,989辆汽车，交付了484,507辆汽车。其中Model 3/Y交付了461,538辆。2023年全年交付181万辆汽车，超过了180万辆的目标，但未达到马斯克的200万辆的目标。虽然交付创历史新高，但资本市场对这个消息的反映平淡，特斯拉的股价在1月的第一周连续走弱，下跌4.42%。投资者将重点关注第四季度的毛利率表现，特斯拉在11月将中国地区销售的汽车进行了连续四次涨价，主要是迫于利润下滑的压力进行的调整，还有一方面原因是销量排名在华下降，受其他新能源汽车降价带来的竞争影响。做出的涨价行为或利用粉丝“买涨不买跌”的心理，从而促进销量增长。但特斯拉在2023年的最后一个季度下调在美国和加拿大销售的库存车价格，主要是为了应付高利率对消费者情绪的影响，这意味着第四季度的毛利率可能继续走弱。

特斯拉在2024年的表现



展望2024年，新能源汽车将进入去补贴的时代，例如德国对电动汽车的补贴计划在2023年的12月18日结束，法国也开始收紧补贴，截至12月15日，该国限制了对欧洲制造的电动汽车最高7000欧元的补贴。此外，美国的《通胀削减法案》表明电动车上的电池来源于受关注国家实体将无法享受7500美元的税收抵免。



欧美国家的补贴政策退坡，以及高利率所造成的低需求将促使特斯拉持续维持低价策略，利润率可能难以明显改善，并且经济下行的预期可能会对销量带来影响。



在中国市场方面，多个中国车企在2024年仍然进行了降价活动，这意味着价格战仍然是中国市场的常态化表现。且有新的车企入局，例如小米，预计竞争将更加激烈。特斯拉的主要竞争对手比亚迪在第四季度首次超越特斯拉，成为全球第一，第四季度销售了526,409辆电动汽车，全年累计销售302.4万辆电动汽车。特斯拉只能通过低价策略来维持目前的市场份额，新发布的Cybertruck虽然足够吸引消费者，但马斯克表示实现量产面临巨大挑战。

特斯拉Q4业绩预测



发布时间：1月24日盘后

EPS：0.6美元

季度营收：242.1亿美元，同比下降0.4%

数据来源：Earnings Whispers



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