美联储2024年议息会议时间表：首次降息的影响因素是什么

随着美联储主席鲍威尔在去年12月超出预期般的释放出降息信号，市场预期2024年将进入到“降息”年。虽然美联储12月的点阵图预测显示联邦基金利率或在2024年下降75个基点至4.5 – 4.75%，但市场的预期明显领先于美联储，预计去年降息150个基点，如下图所示。

图片来源：CME

美联储在去年始终维持紧缩立场，其理由为充满粘性的通胀和强劲的就业市场，在12月未看到通胀明显下行和就业市场依旧保持韧性的情况下，美联储突然转鸽，或意味着当下影响政策的关键或不再是这些数据，可能因为美国长债拍卖的惨淡和联邦高企的债务压力促使美联储不得不提前进行降息，防止出现系统性的危机。

通过最新的数据我们可以看到美国的经济依旧保持韧性（高于预期的12月就业和通胀数据），但CME的FED Watch预测3月降息25个基点仍高达70%，与这两个数据公布前的概率基本保持一致。

美联储2024年议息会议时间表（美东时间）

如同以往一样，美联储在2024年将召开8次会议，并在3月、6月、9月、12月的会议上公布点阵图和经济预测。

什么因素决定了美联储的降息幅度

图片来源：CMC Markets

近期美国的通胀走势表现出总体通胀呈现反弹而核心通胀持续放缓的局面，造成这种反差的因素在于能源价格在地缘政治不稳定的局面下止跌并小幅度反弹，而核心通胀在居民整体消费支出放缓的背景下呈现下降。12月ISM服务业PMI意外下降至50.6，为7个月以来的最低点。预计或将后续月份进入收缩区间。在超额储蓄逐步消耗结束和信贷成本增加的2024年，预计美国居民的消费能力将逐步下降，服务业通胀预计持续放缓。总体通胀虽然受能源和食品价格扰动显示出粘性，但地缘扰动因素持续性不强，在需求放缓的大背景下，预计将出现供应缺口，为能源价格带来压力，这意味着总体通胀处于可控范围。

虽然从数据上看，美联储降息的紧迫性并不强。但美国当下面临长债无人购买，其他国家加速去美债的情形。并且美联储隔夜逆回购规模也从最高峰的2.4万亿下降至6000多亿美元，因财政部大量发债吸收了流动性，照这个下降速率来看，预计在今年第二季度将面临枯竭，这可能引发市场的流动性紧缩担忧，从而促使美联储或提前降息或放缓缩表。

因此，我们认为美联储或在2月的会议上或不会对当前政策指引作出过多改变，预计3月将出现明显的降息信号，即暗示5月进行降息。若3月出现降息，可能并不是数据的大幅走弱造成的，而是出现系统性风险导致的提前降息。



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