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日经指数：变数来临的前奏

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CMC Markets

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22 Mar 2024, 11:00

 

股市有时只需几个月，就能经历从过度乐观、创历史新高、市场转喜为忧、熊市来临，到再度翻盘的跌宕轮回，但日本34后仍未走完一次轮回如今日经225指数再度回到198912月的高位，已经突破了39,000点。日本这一旭日之地也随之重新抢占新闻头条，回到了投资者的视线中。不过，这一次的回归是否恰逢其时？ 

 

等待利率（再次）转向 ​ 

目前涌现出了一股乐观情绪，推动东京证券交易所等突破新高。和美国、欧元区相比，日本之所以出现这一局面，是因为日本央行采取了超宽松货币政策，目前利率仍维持在-0.1%。但日本物价和通胀正在上行，利率也有可能即将上调。在此情形下，日本央行新任行长植田和男陷入了两难的境地。植田和男上任不到十个月，每次央行会议后面临的压力却越来越大，终结日本推行了25年的量化宽松政策如今已在必行。尽管外界呼声很高，但目前该举措尚未落实。 

 

中国触底，日本登顶 

这一形势无疑吸引了诸多海外投资，大幅提振日本市场。此外，由于美国金融市场表现良好，整体市场情绪也十分乐观，主要指数的交易水平也已接近历史高位。然而，日本市场中不乏大量的中国投资者。由于中国房地产市场面临重大危机，股市一连几月都萎靡不振，不少中国投资者转而涌入日本市场。 

 

日企盈利创新高 

大众之所以普遍看好日本股市，另一大原因是日本制造业企业的盈利水平突破新高。20234月至12月，东京证交所上市企业的累计净利润同比增长超20%。汽车制造业是其中的一大推动力：汽车制造业的利润增至4.55万亿日元，增幅达95%，约占该行业利润总额的40%。丰田净利润实现翻倍增长，达到3.95万亿日元。随着油电混动车和其他盈利车型的销售逐步攀升，丰田的销售额增幅也达到了9%。工程行业也表现良好，实现了33％的利润增长。 

 

日本零利率政策终结在即 

加息已势在必行，只是加息的时间尚待确定。虽然从长远来看，加息并不总会导致股价下跌，但无可避免会挫伤市场的积极情绪。美国和欧元区加息周期开始时，股市也出现过短暂的崩盘。特别是考虑到美联储和欧洲央行近期已宣布结束加息周期，日经指数可能会面临不小的动荡。 

从技术层面来看，看涨情绪推动日经225指数在12月重回1989年以来的高位，即将突破39,000点大关。现在日经22540,000点上下浮动，可能会率先吸引一波投资。日后走势如何，取决于日本央行将如何落实货币政策转型并向外界传达相关举措，以及市场是否会对其作出正面解读，相信日本经济正在恢复常态。 

 

过往表现为日经指数敲响警钟 

纵观各类指数过去的表现，在指数十多年后再登新高时，往往会遭到一定打击。纳斯达克综合指数在推出十五年后才终于在2000年登顶，但没能维持多久就出现了抛售。英国的富时100也是如此，十五年后才实现了二次登顶。德国DAX指数2000年到2011年间也经历了类似的波澜，但跌宕起伏最大的还当属恒生指数。恒生指数在2018年再次回到2007年的峰值，此后不断修正，价格迄今为止下跌了一半。当然，即便指数疲软，也不一定会出现上述这些极端情况。但作为投资者，您仍应在未来几周关注日经指数的重要阻力区域，并为随时可能出现的盘整做好准备。  


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