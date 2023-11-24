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如果降息来了，美元真会一泻千里么？

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

24 Nov 2023, 17:50

自11月美联储利率会议之后，由于多项数据显示美国经济出现放缓，例如就业、通胀，消费数据出现下降，美元指数从106.5的高位一路向下，最低跌至103附近。在最近的几个交易日出现小幅度反弹。


即使美联储官员未放弃未来仍可能加息的说法，但市场已经完全计价美联储本轮加息周期已经结束，因此我们看到了美元、美债收益率持续走低，股市大幅度反弹。


而现在有分析认为美联储或最快将于明年年中降息，美元指数似乎已经进入到了持续贬值的通道，但降息意味着美元持续走弱的说法真的成立么？


通过下图可以看出，美元指数在2001年初的降息周期中始终保持着震荡上行的态势，在2019年的降息中也呈现上涨，以及在2020年3月降息后出现大幅上涨。在2007年爆发次贷危机时美元指数在降息环境下持续下行。 


美元指数 （USDX） —— 周线图
来源：Tradingview, CMC Markets（11月24日）

通过观察美联储资产负债表规模的变化可以发现，美联储在2001年初的降息前进行了缩表，在1999年12月底 – 2000年2月初将资产规模从6689亿美元降至 5807亿美元。2017年10月 – 2019年9月将资产规模从4.45万亿降至3.76万亿美元。这两次缩表后的降息都出现了美元指数上涨，而在2007年次贷危机爆发前美联储的资产规模处于平稳阶段，随后美联储降息，美元同步贬值。

 
美联储资产负债表
来源：TradingEconomics（11月24日）

并且，美元指数的走势也受美国与欧元区经济差距的影响，以两个地区的综合PMI的对比来看，2014年美国经济复苏领先，综合PMI在2014 – 2014年年中一度高于欧元区，而这段时间美元指数迅速上涨。但随后欧元区实现了反超，一直持续至2020年，在这个时间段美元指数整体呈现震荡走势，并在2016年的上半年和2017 – 2018年欧元区与美国的综合PMI差距扩大时，出现了美元指数的持续走弱
 
美国与欧元区综合PMI对比
来源：TradingEconomics（11月24日）
 
来源：Tradingview, CMC Markets（11月24日）

虽然美联储可能结束了加息周期，但目前美联储计划将持续缩表。并且，当前美国经济数据明显强于欧洲，综合PMI始终维持在50之上，而欧元区总体PMI持续呈现收缩态势。因此，在明年全球经济放缓的比烂环境下，美国若表现的比欧洲更好，美元指数并不一定会持续走弱。


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