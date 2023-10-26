谷歌云业务增长低于预期大跌9.5%，短期难见底

谷歌财报回顾和对股价的影响

谷歌母公司Alphabet的第三季度的搜索和其他收入增长同比增长 11%，主要受到零售垂直领域实力的推动；Youtube收入（包括非广告订阅收入）从一年前的下降中恢复过来，这主要得益于品牌广告改善、短视频货币化开始赶上消费转变以及整体家庭消费和产品推动趋势改善的因素，同比增长 12%。营业利润同比增长24.6%，净利润同比增长41.6%，均高于市场预期。管理层继续致力于股东回报，第三季度回购股份约 160 亿美元。



但第三季度的云业务收入增速放缓，同比增长22.5%，为84.1亿美元，低于预期的86亿美元。去年第三季度同比增长37.6%，今年前两个季度同比增长28%，增速呈现放缓态势。



谷歌股价于10月25日大幅下跌9.5%，市值下降1666亿美元，为美股历史上单日第五大单日市值跌幅。而与其一起发布财报的微软的云业务收入增长高于指引，录得3.07%的涨幅。



就从目前来看，中东局势的不稳定性，美联储暗示的更久的高利率环境导致长期债券不断被抛售，以及云业务的增长疲软等因素叠加造成了股价的大幅下跌，而这种现象并不是体现在单一股票上，例如特斯拉，苹果、英伟达均出现了大幅度下跌。至少在下一次的美联储会议上，我们很难看到美联储主席鲍威尔出现松口的可能性。而中东局势目前仍面临不确定性，虽然加沙推迟了地面进攻，但此举可能在等待美国的战略力量的部署，接下来仍具有高度的不确定性，我们可能在短期很难看到基本面的拐点。

谷歌股价的技术分析

谷歌股价昨日跌破了上行通道的支撑，成交量出现大幅放量，目前空头力量较重，短期或难以看到底部支撑。MACD指标再次出现死叉背离，现阶段仍有进一步的下行可能性，下方支撑关注7月11日低点115附近。

谷歌A （GOOGL） —— 日线图

来源：CMC Markets（10月26日）

谷歌未来的挑战

作为领先的人工智能和机器学习驱动型企业，谷歌在平衡投资水平以实现长期增长与通过股票回购提高股东回报方面拥有多年的良好记录。今年大涨的主要驱动为广告收入复苏和AI概念的火热（核心因素），在云业务收入不及预期的情形下，此前的核心利好已经被完全消化，因此现阶段股价可能难有更多的上涨逻辑。从长远来看，我们仍需关注谷歌在人工智能领域的发展情况。当下可能面临一系列风险，例如产品效用水平和广告费用的竞争、大量投资压低营业利润率、全球宏观经济环境疲软和地缘冲突不确定性所造成的投资者对成长股风险偏好下降。



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