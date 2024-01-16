黄金价格陷入震荡，后市的布局策略是什么？

黄金自1月以来陷入震荡，价格的整体波动范围在2015 – 2065美元。一方面受美国就业和数据的强劲表现，降息预期修正导致了美元和美债收益率的反弹，从而施压金价。另一方面受红海地缘冲突的支撑价格止跌反弹。短期来看基本面因素较为混乱，多空方向并不明朗。

目前市场中普遍对黄金发表长期看涨观点，其理由为：1）地缘冲突的不稳定性，2）美联储在2024进入降息年，3）多国央行减持美债，增持黄金，4）美国政府高企的债务引发的美元信用下滑，5）经济下行周期中的避险需求。

逻辑上看没什么问题，并且从周线和月线的形态来看，黄金从长周期来看突破前高仍为大概率事件。

现货黄金 (XAU/USD) —— 月线图

来源：CMC Markets（1月16日）

现货黄金 (XAU/USD) —— 周线图

来源：CMC Markets（1月16日）

黄金当下的技术分析和布局策略

对于有杠杆的黄金期货投资，即使长期看涨也不能忽略短期波动风险。在当下数据未出现明显下行的背景下，过度的降息预期或迎来修正，美联储降息的时间节点可能比利率期货市场的预期要稍晚。4小时级别看到5，10均线或形成拐点，在价格未突破2065的情况下，不排除金价或出现短期的回落压力。

现货黄金 (XAU/USD) —— 4小时图

来源：CMC Markets（1月16日）

日线级别来看，目前价格处于5日均线之上，5，10日均线粘合若形成金叉，即MACD在0轴之上形成金叉或存在后续进一步上涨可能，需观察后续两个交易日的价格表现，若两个交易日收阴跌破5均支撑则价格转弱。

现货黄金 (XAU/USD) —— 日线图

来源：CMC Markets（1月16日）

目前我们看到了美元指数向上突破了震荡区间，如下图所示，后市或存在进一步的上行空间。

美元指数 （USDX） —— 4小时图

来源：CMC Markets（1月16日）

综上所述，我们认为当下价格可能并不是长期布局黄金多头的理想点位，按照周、月线级别的趋势支撑点来看，1945是一个可参考的点位。短周期或存在一定的回落风险，本周的价格表现将直接形成技术指标的确认信号，投资者需耐心等待。



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