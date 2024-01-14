一周展望：中国第四季度GDP，美国12月零售销售，高盛、摩根士丹利财报

本周重要经济事件和数据

中国第四季度GDP、零售、工业数据 —— 周三

中国第三季度GDP环比增长1.3%，同比增长放缓至4.9%，主要因素在于内外需求的同时放缓，以及低基数效应的减弱（去年同期解除疫情封锁）。进入到第四季度，虽然居民消费端呈现小幅回暖态势，但外部需求呈现回落态势，预计第四季度GDP环比增长1%，同比预计增长5.2%，这也源于较低的基数，当时疫情封锁呈现反复态势。12月社会零售额增长预计为 8%，较上年同期的低基数大幅增长。12月规模以上工业增加值预计同比增长6.6%，与前值保持持平。1至12月全国房地产开发投资预计为-9.5%，前值为-9.4%，反映当下房地产市场仍然处于萎缩态势，1至12月城镇固定资产投资预计同比增长2.9%，与前值持平。

美国12月零售销售环比 —— 周三

在2023年全年，美国的零售额仅 3 个月出现环比下降，最近一次是在 10 月份，环比下降 0.2%。 但在11 月重新恢复增长，环比增长0.3%，超出了下降 0.1% 的预期。 这一改善主要得益于食品服务和酒吧以及体育用品销售的反弹，而加油站的销售则放缓了 2.9%。 尽管支出具有弹性，但与第三季度相比，消费者似乎确实在削减支出，第三季度的支出模式非常稳定。市场预计12月了零售销售环比增长0.4%。 至少从现在的数据来看，美国的消费仍具有一定韧性，这可能让降息没有那么紧迫，至少3月降息似乎有些过早。但从今年的预期来看 ，随着超额储蓄的消耗，预计今年的消费可能失去增速，或体现在一季度数据中。

英国12月零售销售环比—— 周五

经过两个月的需求疲软之后，11 月份英国消费者支出大幅反弹，零售额环比增长 1.3%，超过 0.4% 的预期。 消费者信心的改善以及汽油价格的大幅下跌似乎促使消费者需求激增。 由于购物者提前了一些圣诞节消费，黑色星期五的销售也有望提振12月的数据。消费者支出的反弹引发了人们对英国经济避免技术性衰退的希望。 在过去的两周里，我们看到许多零售商报告了圣诞节前强劲的交易更新，这预示着继 11 月份的反弹之后，12 月份的零售销售数据将会出现积极的变化。

高盛、摩根士丹利Q4财报 —— 周二

1月16 日（盘前）

高盛：EPS预计3.47美元；营收预计111.6亿美元

摩根士丹利：EPS预计1.07美元；营收预计为129.3亿美元

以下是具体经济数据和事件：

周一：无重要数据和事件公布

周二：英国12月失业率

加拿大12月CPI（月率/年率）

美国1月纽约联储制造业指数

高盛、摩根士丹利Q4财报

周三：中国2023年全年GDP增速

中国第四季度GDP(月率/年率)

中国12月社会消费品零售总额（年率）

中国12月规模以上工业增加值（年率）

中国1-12月城镇固定资产投资（年率）

中国1-12月全国房地产开发投资

周四：澳大利亚12月季调后失业率

美国1月费城联储制造业指数

美联储公布经济状况褐皮书

周五：英国12月零售销售（月率/年率）

日本12月CPI（月率/年率）

本周重要产品关注

澳元兑美元（AUD/USD） —— 4小时图

来源：CMC Markets（1月14日）

澳元兑美元上周整体呈现震荡，在0.673附近受到明显阻力。4小时或测试下方支撑0.665，若跌破该水平或进一步下探0.652。4小时MACD或在0轴下方再度出现死叉。

西德克萨斯原油（Crude Oil WTI - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（1月14日）

因地缘政治的频繁扰动，油价底部支撑显著，虽然美国原油库存意外增加打压了油价，但原油在70上方获得支撑，目前价格突破了下行阻力线。短期测试75阻力，若突破或进一步上行至80。

高盛（GS） —— 日线图

来源：CMC Markets（1月14日）

上周五一些美国银行股公布了Q4业绩，除摩根大通外其余银行业绩均不及预期，并呈现下滑态势，银行股整体收阴。本周二盘前将发布高盛的财报，这家银行的投资银行与交易收入均呈现放缓，从市场的预期来看营收将继续放缓，或进一步拖累股价。指标上MACD出现明显死叉。下方关注支撑360。

香港恒生指数（HSI - Cash） —— 日线图

来源：CMC Markets（1月14日）

香港恒生指数在16000附近获得支撑，目前形成双底形态，价格回到5日均线之上。或反弹测试17000。



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