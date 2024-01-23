苹果财报前瞻：iPhone销量下滑能否支持该公司股价的持续上涨？

在2023财年第四季度业绩报告中，苹果的季度营收为895亿美元，为连续四个季度下滑。其中iPhone收入为438亿美元，同比增长3%，主要得益于在新兴市场的销量增长，例如印度、拉丁美洲、中东等地区均创下季度收入记录。而Mac和可穿戴设备、家居和配件收入均低于市场的预期。服务收入为223亿美元，创历史新高。毛利率为45.2%，创历史记录，主要因超出预期的服务收入带来的更高的利润率。该公司股价在财报发布后持续上涨，并在12月14日创出历史新高的199.62美元。管理层对于24财年第一季度的收入前景未达成共识，主要原因在于Mac，iPad和其他硬件收入未形成共识。就目前来看，管理层预计当下或形成iPhone收入增长和iPad和其他硬件收入显著减速的双重局面，而服务收入将继续保持稳定的增长。

24年1月股价辗转起伏，后市如何看待？



随着中国地区智能手机的激烈竞争，苹果在23年第四季度在中国地区的激活量同比下降10%，目前仍排在第一的局面，而华为新5G手机Mate 60的激活量同比上涨79%，上涨至第三。第二是小米，激活量同比增长38%。可以看出苹果在中国的领先地位正逐步减弱，在此背景下苹果官网也对iPhone 15进行了降价，该公司在1月被多家机构下调评级，例如巴克莱、Piper Sandler和Redburn等，股价一度跌至180美元，但随着美国银行上调苹果评级至买入，理由为Vision Pro为苹果带来的业绩增长，市场似乎对苹果未来的增长重拾信心，市值重新回到3万亿美元。



即便如此，Vision Pro仍然面临着售价过高和出货量少的双重限制，目前备货仅有6-8万台，而苹果近一半收入来源于iPhone，至少从目前的趋势来看，苹果的销量正处于下滑的尴尬局面，随着苹果官网降价，再授权中国电商平台进行再降价后，iPhone 15的优惠已经超过了1000元人民币，而往年苹果的旧机型的优惠均在新机即将发布前。本轮的巨大优惠也会让未来的苹果用户面临选择，即是否需要等新机发布后出现优惠后再进行购买。



因此，Vision Pro的问世可能短期在情绪面上帮助苹果股价实现反弹，而投资者长期关注的重点在于手机业务的下滑。Vision Pro在开启预定后，几万台设备在18分钟后显示售罄，可以体现出该产品的“火爆”。随着核心用户的购入，其产品定位不符合大众消费品意味着后期需求面临减弱的风险。苹果在AI领域的落后，这意味着其很难像微软、英伟达、谷歌等公司拥有智能云业务的增长引擎。苹果当下的市盈率为31倍，远高于过去10年的平均水平，这对于一个增长开始出现放缓的企业来看似乎有些高估。

苹果2024财年第一季度业绩公布时间



2月1日盘后

营收：1175亿美元，同比增长0.29%

每股盈利：2.09美元，同比增长11.17%

数据来源：Zacks Research



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