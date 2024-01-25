亚马逊财报前瞻：投资者或关注AWS业务能否迎来增长拐点

亚马逊上个季度的业绩表现优异，营收1421亿美元，同比增长13%，高于华尔街的预期。在线网店销售额同比增长7%至573亿美元；第三方服务收入同比增长20%至343亿美元；受促销活动影响，广告收入同比增长26%至121亿美元；网络服务（AWS）云计算部门收入同比增长12%至231亿美元。



从财报表现来看，营收整体增速不大，但在利润方面均获得一定改善，主要因亚马逊的大规模裁员停止了一部分的低利润业务部门。净利润同比增长243%至99亿美元；AWS运营利润同比增长29%至70亿美元。该公司股价在财报发布后连续三个月上涨，2023年上涨81%，这是自2015年以来的最好表现。

亚马逊第四季度业绩预期



管理层预期第四季度收入将在1600 – 1670亿美元，意味着同比增长不到10%。对于AWS业务是否能在第四季度恢复增长没有表态，且亚马逊没有在第三季度回购股票。近期股价的上涨反映了投资者对于第四季度销售增长的预期。亚马逊表示，在11月17日 – 11月27日的假日购物活动期间，消费者购买了超过10亿件商品，具体数字还没有公布。



投资者此次关注的焦点将是此次假日销售的具体细节，亚马逊恢复增长的电子商务业务和高增长高利润率的广告业务为公司整体的利润做出主要贡献，这得益于2023年美国坚韧的经济基本面，居民消费支出表现强劲。而其AWS业务部门虽然在第三季度重新恢复增长，但仅整张12%，结束了此前六个季度的连续下降，整体增速仍然比不过同行例如微软（+29%）和谷歌（+22%）。



从四季度指引来看，企业的预期显得相对较为保守，投资者或关注电商业务复苏的持续性，以及广告业务能否保持高增长，此外，投资者更加关注AWS业务是否迎来了增长拐点，实现连续两个季度的增长。未来进一步的看涨逻辑可能需要人工智能领域的发展促进AWS业务的增长，而这取决于宏观环境，经济环境决定着企业的支出预算，至少从目前的预期来看，2024年经济放缓似乎成为一个共识。

亚马逊财报日历



时间：2月1日（盘后）

营收：1661.9亿美元，同比增长11.38%

每股盈利：0.79美元，同比增长276.19%。

数据来源：Zacks Research



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