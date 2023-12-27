1月市场展望：乐观的降息预期或迎来修复

乐观的降息预期或被修复，美股或在1月迎来修复



随着美联储主席鲍威尔在12月中旬的利率会议中意外转鸽，市场开始对美联储在2024年的降息进行了提前定价，即使美联储官员表示不考虑在一季度进行降息。但市场乐观的预期美联储或最快在2024年3月进行第一次降息，CME的FED Watch预测美联储在3月20日的会议上降息25个基点的概率高达71%，年内或进行125个基点的降息，这远远高于美联储的点阵图预测水平。随着当前市场空前的乐观情绪，纳指100，道琼斯工业指数均在12月创历史新高，市场处于极度贪婪情绪当中。



此次美联储的转鸽降息并不是因为通胀下降到目标区间，目前总体CPI同比仍处于3%以上，核心CPI同比处于4%。意外的转鸽或因对美债流动性的担忧，长债在拍卖市场中的表现持续低迷。



摆在美国政府面前的难题是，随着全球主要国家去美债的进程加速，为新增的美债找到买家是令人头疼的问题，随着隔夜逆回购资金从最高峰的2.6万亿下降到8000亿，这些为美国财政部融资的资金预计将很快消耗完毕。美联储若进行大幅宽松接盘美债，这会导致通胀卷土重来的担忧，尤其是在当下通胀未触及目标，以及地缘政治不稳定的环境之下。美联储很有可能降息不及预期，而美财政部在明年的预算赤字率达到6.8%，财政缺口1.85万亿，随时面临政府关门的风险。



除了上述所提到的系统性风险之外，投资者还将关注1月的美股财报季，包括美国银行股和科技巨头。市场或重点关注科技股的业绩能否如同上个季度保持较高的增速，以及下个季度的指引。例如特斯拉能否完成交付目标，以及毛利率是否迎来改善。苹果iPhone 15的销量在华为新5G手机的出现下受到的影响，以及英伟达在华业务的收入受芯片法案新规的影响等。

美元指数短时间或不会跌破100



市场对美联储的降息预期促使美元指数持续走弱，触及101.5附近。欧元兑美元突破1.1整数大关，英镑兑美元突破1.27。其中欧洲央行管委在12月利率会议上排除了后续进一步加息的可能性，但他们对降息并没有释放出明显的信号，即使通胀下降的足够快，但相比于美联储官员而言表现的相对鹰派。



市场预期欧洲央行可能最早在3月7日的利率会议中为降息打开大门，如果在这个期间的数据走弱的话。若后续欧洲央行出现如美联储一般的转鸽，或一定程度上支撑美元指数。



因此，我们认为现阶段美元指数或不会跌破100，或跌破后迅速收复该关口。其主要逻辑为押注美联储当下极度乐观的降息预期得到修复，以及欧洲央行的政策转向预期。

黄金价格短线价格偏高，等待修复后的低吸机会



随着黄金价格在12月突破历史新高至2148美元/盎司后，在经历了大幅调整至1980美元后再度上涨，目前价格上涨至2065美元，其上涨逻辑与前文中股市上涨逻辑类似，即降息预期压低10年期国债收益率，以及地缘政治冲突推升黄金上涨。



随着市场押注美联储2024年的降息、地缘政治冲突、衰退避险需求、美元信用的下行所导致的黄金需求上升，黄金或具备长期上涨逻辑，一些机构给予黄金2500美元的目标价。从目前来看，该目标价有些过高。虽然长期看涨逻辑无太大问题，但投资者需要思考的是短期逻辑引发的上涨是否面临修复的可能，即过度的美联储降息预期以及地缘冲突方面。若降息预期得到修复，或使债券收益率重新反弹，从而压低金价。地缘冲突方面对金价仅起到短期催化作用，持续性影响不强。至于经济衰退的避险需求，通常情况若发生衰退，初期恐慌或引发资产被抛售，黄金也难以幸免，因黄金在美联储的放水刺激下也具备了一定的投机属性。因此，黄金价格短期或有些偏高，投资者应耐心等待低吸机遇。

WTI原油或重回75 – 80区间



WTI原油在12月中曾一度跌破70美元，但在美联储利率会议、以及红海冲突爆发后企稳反弹，目前回到75美元之上。预计WTI原油在1月或延续反弹，整体活动区间在75 – 80美元。理由如下，1月全球数据或不会大幅走弱，市场不会对衰退预期进行定价。产油国减产落实或一定程度上造成供应缺口，当然这取决于他们自愿减产的执行率。中国1月经济数据或修复，节前基建发力，出行消费需求增加等。红海局势方面目前来看有所稳定，但仍面临不确定性风险。



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