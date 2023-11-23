亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2023.11.23

澳洲股市



今日澳洲指数下跌。S&P/ASX 200指数跌0.62%，报7029.2点； ASX All Ordinaries指数跌0.6%，报7234.2点；ASX Small Ordinaries指数下跌0.41%，报2684.1点。



S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：财富管理公司AMP Ltd（+5.88%），医疗保健公司Healius Ltd（+5.31%）以及基金及数据管理公司Link Administration Holdings Ltd（+4.02%）。



S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：勘探公司Chalice Mining Ltd（-5.48%），镍矿公司Nickel Industries Ltd（-5.20%）以及娱乐集团The Star Entertainment Group Ltd（-4.76%）。



S&P/ASX 200中的11个板块中有9个板块下跌，其中材料（-1.44%）和能源（-1.35%）板块跌幅居前。

来源：ASX

香港股市



香港股市放量上涨。截至收盘，恒生指数涨0.99%，报17910.84点；国企指数跌涨1.58%，报6171.01点；恒生科技指数涨2.17%，报4117.12点。南向资金今日净卖出57.51亿元，近5日累计净卖出53.92亿元。



盘面上，内房、新能源汽车、中概互联网领涨。



内房股方面，旭辉控股集团涨48.15%，亿达中国涨41.03%，融信中国涨34.33%，远洋集团涨31.11%，碧桂园涨23.53%，龙湖集团涨13.37%。



新能源汽车方面，恒大汽车涨7.25%，小鹏汽车涨6.52%，北京汽车涨5.17%，零跑汽车涨5.07%，理想汽车涨3.78%，蔚来汽车涨3.39%。



中概互联网方面，腾讯涨1.48%，百度涨6.77%，哔哩哔哩涨2.72%，小米集团涨2.12%，京东涨2.18%。

商品外汇

来源：CMC Markets

CMC Markets客户持仓统计

来源：CMC Markets NG平台



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