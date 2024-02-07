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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.02.07

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

07 Feb 2024, 19:05

澳洲股市


今日澳洲指数收涨，S&P/ASX 200指数涨0.45%，报7615.8点； ASX All Ordinaries指数涨0.54%，报7850.9点；ASX Small Ordinaries指数涨0.97%，报2957.5点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：矿产勘探公司Chalice Mining Ltd（+8.52%），锂矿公司Alumina Ltd（+5.69%），锂和钽生产商Pilbara Minerals Ltd（+5.62%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：油气公司Santos Ltd（-5.84%），工业公司CSR Ltd（-4.53%），以及披萨公司Domino’s Pizza Enterprises Ltd（-3.66%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有7个板块上涨，其中公共事业板块涨幅最大，上涨1.74%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市高开低走。截至收盘，恒生指数跌0.34%，报16081.89点；国企指数跌0.95%，报5421.53点；恒生科技指数跌1.64%%，报3190.68点。南向资金今日净买入23.54亿元，近5日累计卖出59.62亿元。


盘面上，生物科技、稀土板块涨幅居前。半导体板块走弱。


生物科技板块方面，来凯医药涨34.44%，美因基因涨7.58%，荣昌生物涨5.62%，药明生物涨5.62%。


稀土板块方面，中国稀土涨3.57%，江西铜业涨1.28%，五矿资源涨1.04%，丝路能源涨0.63%。


半导体板块方面，华虹半导体跌11.49%，中芯国际跌7.95%，晶门半导体跌6.42%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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