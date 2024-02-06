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亚太市场收评 &CMC Markets客户持仓统计 2024.02.06

撰写者

Zhujun Li

Market Analyst

Best in-house analyst award (dark version)

06 Feb 2024, 20:10

澳洲股市


今日澳洲指数延续下跌，S&P/ASX 200指数跌0.58%，报7581.6点； ASX All Ordinaries指数跌0.59%，报7808.9点；ASX Small Ordinaries指数跌0.099%，报2929.1点。


S&P/ASX 200成分股中涨幅最大的前三家公司为：车队供应商Eagers Automotive Ltd（+2.91%），稀土矿业公司Lynas Rare Earths Ltd（+2.82%），鸡肉生产商Inghams Group Ltd（+2.78%）。


S&P/ASX 200成分股中跌幅最大的前三家公司为：黄金开采公司West African Resources Ltd（-10.64%），医疗器械公司Cochlear Ltd（-6.86%），以及锂化学品生产商Arcadium Lithium PLC（-5.17%）。


S&P/ASX 200中的11个板块有10个板块下跌，其中信息技术板块跌幅最大，下跌1.8%。

来源：ASX

 

香港股市


香港股市大幅上涨。截至收盘，恒生指数涨4.04%，报16136.87点；国企指数涨4.91%，报5473.75点；恒生科技指数涨6.75%，报3243.81点。南向资金今日净卖出68.9亿元，近5日累计卖出89.47亿元。


盘面上，内险、中概互联网、汽车、制药板块涨幅居前。


内险板块方面，中国太保涨7.63%，中国人寿涨6.76%，中国平安涨6.74%，众安在线涨6.62%。


汽车板块方面，吉利汽车涨7.48%，长城汽车涨7.29%，理想汽车涨7.21%，比亚迪股份涨5.36%。


制药板块方面，开拓药业跌15.89%，科伦博泰生物涨14.17%，云顶新耀涨13.76%，康诺亚涨12.99%。


中概互联网板块方面，腾讯涨4.01%，美团涨6.46%，阿里巴巴涨7.57%，京东涨7.79%，快手涨8.98%，哔哩哔哩涨7.18%，小米涨6.44%。

 

商品外汇

来源：CMC Markets

 

CMC Markets客户持仓统计


  
   
来源：CMC Markets NG平台


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